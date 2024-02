L'autorité chinoise de surveillance des marchés financiers a déclaré avoir organisé une série de séminaires dimanche et lundi avec des acteurs du marché qui ont proposé un contrôle plus strict de la cotation des sociétés et du comportement commercial dans le cadre des efforts visant à rétablir la confiance sur le marché.

Les réunions étaient dirigées par Wu Qing, le nouveau président de l'organisme de surveillance, et se sont tenues immédiatement après les vacances du Nouvel An lunaire, reflétant l'urgence de stabiliser un marché qui a chuté à son plus bas niveau depuis cinq ans au début du mois.

Les participants, y compris les petits investisseurs, les sociétés cotées en bourse, les gestionnaires de fonds et les cabinets comptables, ont déclaré que les régulateurs devraient resserrer les vis sur les offres publiques initiales et éliminer les sociétés cotées en bourse qui ne remplissent pas les conditions requises.

Ils ont également proposé un mécanisme de négociation plus équitable et des sanctions plus sévères pour les contrevenants, a déclaré la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) dans un communiqué.

L'organisme de surveillance a déclaré qu'il traiterait toutes les propositions avec sérieux et mettrait immédiatement en œuvre celles qui sont réalisables, réitérant son intention de "maintenir résolument la stabilité du marché et de contrôler les risques du marché".

"La confiance est plus précieuse que l'or", a déclaré le journal officiel China Securities Journal dans un éditorial mardi.

Une meilleure communication avec le marché peut aider à rétablir la confiance, et "nous pensons qu'une écoute attentive est un bon début".

M. Wu, surnommé le "boucher des courtiers" à la suite d'une précédente expérience en matière de réglementation, a été nommé président de la CSRC le 7 février. Il a remplacé Yi Huiman, qui n'avait pas réussi à enrayer la chute des cours des actions malgré une série de mesures destinées à stabiliser le marché.

Deux jours seulement après la nomination de M. Wu, l'organisme de surveillance a sanctionné des employés de China Merchant Securities pour transactions boursières illégales et a infligé une amende à la société de semi-conducteurs S2C Ltd, basée à Shanghai, pour fraude dans sa demande d'admission à la cote.

La CSRC prévoit de renforcer la coopération avec les organismes chargés de l'application de la loi afin de réprimer la fraude sur les titres et la manipulation financière, a déclaré le China Securities Journal.

Le régulateur va également accélérer l'enregistrement des fonds d'actions et orienter davantage de capitaux à long terme vers le marché boursier, selon le journal. (Reportage de la salle de presse de Shanghai ; édition de Christina Fincher)