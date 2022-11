L'autorité de réglementation nucléaire de la Corée du Sud souhaite partager ses connaissances tout en exportant des centrales.

Depuis que le président Yoon Suk-yeol a pris ses fonctions en mai, la Corée du Sud - qui compte 24 réacteurs en service et des décennies d'expérience dans le domaine de l'énergie nucléaire depuis 1978 - a intensifié ses efforts pour exporter des centrales nucléaires.

Depuis août, le pays a remporté des contrats pour construire potentiellement jusqu'à huit centrales nucléaires en Égypte et en Pologne. Ces exportations de technologies s'accompagnent de la responsabilité d'aider les pays à élaborer les règles de réglementation et de sécurité nécessaires à leur exploitation, a déclaré à Reuters le président de la Commission de sûreté et de sécurité nucléaires, Yoo Guk-hee.

"La priorité absolue de toutes les installations nucléaires est la sécurité, les techniques de réglementation deviennent donc très importantes", a déclaré Yoo dans une interview mardi.

En août, la Corée du Sud a reçu une commande de 3 trillions de wons (2,12 milliards de dollars) pour aider à construire quatre centrales nucléaires en Égypte.

Et lundi, Séoul et Varsovie ont signé des accords pour évaluer la viabilité de la construction de quatre réacteurs nucléaires de 1 400 mégawatts à Patnow, en Pologne, en utilisant la technologie sud-coréenne.

Il s'agit des premiers accords d'exportation majeurs remportés par l'industrie nucléaire sud-coréenne depuis la commande de 40 milliards de dollars passée par les Émirats arabes unis en 2009 pour la construction de quatre centrales nucléaires.

Depuis l'accord de 2009, l'organisme de réglementation travaille avec les autorités des Émirats arabes unis pour leur transmettre les techniques de réglementation.

À titre d'exemple de la façon dont la Corée du Sud peut aider à transmettre les connaissances réglementaires, Yoo a décrit comment le régulateur trouve scientifiquement le débit approprié pour les pompes qui fonctionnent dans la centrale, puis l'opérateur de la centrale conçoit la pompe selon cette spécification, dont le régulateur vérifie ensuite le bon fonctionnement.

"Ces techniques de régulation sont transmises à l'autre pays, ainsi que les formulaires et les processus. Nous envoyons également nos experts pour apporter un soutien sur le terrain", a déclaré Yoo.

RÈGLES SMR

Pour une nouvelle forme de technologie d'énergie nucléaire appelée petits réacteurs modulaires (SMR), Yoo a déclaré que les régulateurs nucléaires établissent de plus en plus à l'avance les règles que les développeurs de SMR doivent suivre, car environ 20 pays développent environ 70 à 80 formes différentes de SMR.

La Corée du Sud a également présenté des plans pour augmenter la part de l'énergie nucléaire dans son panorama énergétique à 33 % d'ici 2030, contre 27 % actuellement, en prévoyant six centrales nucléaires supplémentaires d'ici 2036 en plus des 24 actuelles, dans un pays de la taille de l'État américain de l'Indiana.

Pour les centaines de résidents coréens vivant à proximité des réacteurs qui ont exprimé des inquiétudes en matière de sécurité, M. Yoo a déclaré que le partage transparent de la vérification scientifique de la sécurité ainsi qu'une communication fréquente sont nécessaires pour "dissiper les craintes inutiles".

"La confiance est difficile à gagner, et difficile à regagner lorsqu'elle est perdue... Des efforts tels que donner des explications complètes jusqu'à ce que les résidents comprennent, faire une visite du site, et si nécessaire, les laisser voir les données en temps réel sont nécessaires."

(1 $ = 1 416,5900 wons)