La plateforme d'investissement alternatif YieldStreet et une filiale ont accepté de payer plus de 1,9 million de dollars pour régler les accusations de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis selon lesquelles elles n'ont pas fourni d'informations essentielles aux investisseurs, a déclaré l'autorité de régulation mardi.

YieldStreet et sa filiale de conseil en investissement n'ont pas divulgué un risque accru lié aux titres qu'ils proposaient en rapport avec le transport d'un navire désaffecté, a déclaré la SEC dans un communiqué. Un représentant de YieldStreet, qui n'a ni admis ni nié les conclusions de la SEC, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. (Reportage de Chris Prentice ; édition de Jonathan Oatis)