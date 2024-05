La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) enquête sur l'écoblanchiment dans le cadre de sa répression de la fraude et de la mauvaise conduite sur les marchés volontaires du carbone, a déclaré lundi un commissaire du régulateur américain.

L'enquête sur les fausses affirmations concernant les avantages environnementaux des crédits carbone, ainsi que les références vertes des produits financiers, intervient alors que la CFTC s'apprête à élaborer sa première série de lignes directrices fédérales pour les produits dérivés volontaires sur les crédits carbone.

Les régulateurs cherchent à introduire des normes et à limiter les manipulations sur un marché qui a fonctionné sans contrôle fédéral.

La CFTC enquête sur ces activités dans le cadre de son groupe de travail sur la fraude environnementale (Environmental Fraud Task Force), créé en juin 2023 pour lutter contre la fraude et la manipulation sur les marchés des crédits carbone et d'autres formes d'écoblanchiment, telles que les déclarations erronées sur les stratégies d'investissement environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG).

"L'idée est d'éliminer les mauvais acteurs qui pourraient avoir un impact sur le marché des dérivés, comme nous le ferions pour n'importe quelle matière première", a déclaré Christy Goldsmith Romero, commissaire de la CFTC, à Reuters, en marge d'une conférence à Londres.

Mme Goldsmith Romero a déclaré que l'organisme de surveillance n'avait pas encore intenté d'action, mais que plusieurs activités faisaient l'objet d'une "enquête active".

En juin, la CFTC a déclaré qu'elle recherchait des dénonciateurs pour des violations potentielles de la loi sur les échanges de matières premières (Commodity Exchange Act, CEA) liées à des fraudes sur les marchés du carbone.

La Securities and Exchange Commission, souvent considérée comme l'agence sœur de la CFTC, s'est également attaquée à l'écoblanchiment des fonds.

Après avoir clôturé sa consultation publique en février, la CFTC a pour objectif de finaliser ces lignes directrices d'ici à la fin de l'année 2024, a déclaré M. Goldsmith Romero.

L'organisme de surveillance américain s'est inspiré des principes de base du marché du carbone de l'Integrity Council for Voluntary Carbon (ICVCM), une initiative du secteur visant à renforcer les normes sur les marchés volontaires du carbone.

La CFTC dispose d'une autorité réglementaire sur les dérivés de crédits carbone échangés sur ses bourses, ainsi que d'une autorité anti-fraude sur le crédit sous-jacent, ce qui lui confère un intérêt dans les marchés volontaires du carbone au comptant. (Reportage de Virginia Furness à Londres Rédaction de Marguerita Choy)