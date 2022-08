La Federal Deposit Insurance Corporation a déclaré qu'un tweet de juillet de Brett Harrison, responsable des opérations américaines de FTX, contenait des affirmations trompeuses selon lesquelles les fonds FTX et les actions achetées par l'intermédiaire de FTX étaient assurés par la FDIC, et a ordonné à la société de supprimer tout langage trompeur de ses comptes de médias sociaux et de ses sites Web.