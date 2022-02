L'autorité de régulation de la Bourse va renforcer les informations et améliorer la transparence en matière de vente à découvert.

Les nouvelles règles proposeraient au public une visibilité sur les données agrégées concernant les positions courtes importantes pour les titres de participation individuels, a déclaré la SEC.

Les propositions imposeraient également aux courtiers d'identifier les ventes comme étant "longues, courtes ou exemptées de court-circuit", a déclaré la SEC dans son communiqué, qui ajoute que les classifications ne seraient requises que si un acheteur a une position courte sur le même titre au moment de l'ordre, et modifierait en outre le plan du système de marché national pour inclure un rapport de ces informations "d'achat à couverture".

Les mesures de vendredi, qui font l'objet d'une consultation publique, interviennent après que le chef de la SEC, Gary Gensler, a déclaré au Congrès l'année dernière qu'il renforcerait la surveillance et exigerait des divulgations plus étendues à la suite de la saga GameStop de janvier 2021 et de la débâcle d'Archegos Capital.

Cette décision fait également suite à la décision de l'autorité de régulation de l'industrie financière (FINRA) de modifier ses exigences en matière de déclaration des intérêts à découvert et à une enquête du ministère américain de la justice sur des soupçons de manipulation par des vendeurs à découvert et des fonds spéculatifs.

Les vendeurs à découvert empruntent des actions à des courtiers, puis les vendent sur le marché, en s'engageant à les racheter et à les rendre au créancier à une date ultérieure. Si le prix a baissé, le vendeur à découvert peut racheter les actions à un prix inférieur à celui qu'il a payé, ce qui lui permet de réaliser un bénéfice.

La proposition de l'autorité de réglementation de Wall Bourse s'appliquerait spécifiquement aux gestionnaires d'investissements institutionnels ayant une position courte d'au moins 10 millions de dollars, ou l'équivalent d'au moins 2,5 % du total des actions en circulation, a déclaré la SEC. Elle s'appliquerait également à ceux qui détiennent une position courte d'au moins 500 000 dollars sur un titre de participation d'un émetteur non assujetti.

La proposition vise à obliger les gestionnaires d'investissement à exercer un pouvoir discrétionnaire sur les positions courtes et à fournir une plus grande visibilité sur leur comportement, a déclaré M. Gensler. L'agence prendrait les données brutes et les analyserait pour mieux comprendre le rôle que la vente à découvert peut jouer dans les événements du marché avant de les agréger pour le public, a-t-il ajouté.

"Il est important pour le public et la Commission d'en savoir plus sur cet important marché, surtout en période de stress ou de volatilité."