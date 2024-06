Selon deux sources, l'autorité indienne de régulation des marchés envisage d'apporter une série de modifications à ses règles en matière d'opérations sur produits dérivés, afin de faire face aux risques liés à la croissance explosive des opérations sur options.

Les nouvelles règles pourraient inclure des marges plus élevées pour les contrats d'options et des informations plus détaillées. Elles sont envisagées après une série de réunions avec les bourses, les courtiers et les sociétés de gestion au cours des quatre derniers mois, ont déclaré les sources, qui ont une connaissance directe de la question.

Les deux sources ont refusé d'être identifiées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.

Les transactions sur les options sur indices et sur actions ont explosé en Inde ces dernières années, alimentées principalement par les investisseurs particuliers, ce qui a suscité des mises en garde de la part des acteurs du marché et des représentants du gouvernement. La valeur notionnelle des options sur indices négociées a plus que doublé en 2023-24 pour atteindre 907,09 billions de dollars par rapport à l'année précédente.

Une explosion incontrôlée des transactions de détail sur les contrats à terme et les options peut créer des problèmes futurs non seulement pour les marchés, mais aussi pour le sentiment des investisseurs et les finances des ménages, a averti le ministre fédéral des finances de l'Inde le mois dernier.

Un responsable de l'autorité de régulation a déclaré qu'il était nécessaire d'assurer une divulgation appropriée des risques et de prendre des mesures pour empêcher une spéculation excessive ou une éventuelle manipulation.

La première mesure envisagée par l'autorité de régulation est de lier la négociation d'options aux volumes sous-jacents en espèces d'une action, afin de limiter l'accumulation de positions ouvertes sur des actions moins liquides, ont indiqué les sources.

Dans les cas où il y a une accumulation excessive de positions d'options par rapport aux volumes de liquidités, l'exigence de marge pour la négociation d'options augmenterait, ont-elles ajouté.

En Inde, les volumes d'options sont environ quatre fois supérieurs aux volumes de transactions au comptant sous-jacents, alors que la moyenne mondiale se situe entre 5 et 15 fois.

"Ce ratio a suscité des inquiétudes", a déclaré la deuxième source.

Aux États-Unis, le ratio entre les produits dérivés et les liquidités est d'environ 9 fois. Le SEBI proposera également d'accroître les informations sur les contrats d'options sur indices et sur actions, au lieu de se limiter à l'activité sur les options et à l'intérêt ouvert, comme c'est le cas actuellement, ont indiqué les sources. Le régulateur prévoit de demander aux bourses de prélever des frais fixes sur les courtiers, quel que soit leur chiffre d'affaires, ont indiqué les sources, modifiant ainsi une pratique qui consiste à facturer des frais de transaction moins élevés aux courtiers qui réalisent un chiffre d'affaires élevé.

Au début du mois, le SEBI a proposé des règles plus strictes pour les dérivés sur actions individuelles qui, si elles sont mises en œuvre, élimineront les dérivés liés à des actions illiquides.

Les changements proposés sont au stade de la discussion et seront soumis à une consultation publique au cours des prochains mois avant d'être introduits, ont déclaré les sources.

Un courriel envoyé à la SEBI pour obtenir des commentaires vendredi n'a pas encore reçu de réponse.

SPÉCULATION CROISSANTE

Selon les données de la Futures Industry Association (FIA), 78 % des 108 milliards de contrats d'options négociés dans le monde en 2023 l'ont été sur les bourses indiennes. Les investisseurs particuliers représentent 35 % des échanges de produits dérivés dans le pays.

En avril, 78 % des transactions effectuées sur la plus grande bourse indienne, la National Stock Exchange, étaient le fait d'investisseurs négociant moins d'un million de roupies (11 969 dollars).

L'explosion des volumes a créé une opportunité pour les sociétés de négoce étrangères.

Les sociétés Jane Street et Millenium, basées aux États-Unis, sont actuellement en conflit devant les tribunaux, la première poursuivant la seconde pour sa stratégie d'options en Inde. Jane Street affirme que cette stratégie lui a rapporté environ 1 milliard de dollars en 2023.

Jusqu'à présent, les bourses indiennes n'ont pas lancé de contrats d'options à expiration zéro, une stratégie populaire qui consiste à acheter un contrat d'option le jour même de son expiration, ce qui permet aux traders d'imiter les contrats similaires proposés sur des marchés tels que les États-Unis.

Une source au fait des réflexions du gouvernement a déclaré que, lors de conversations privées, les fonctionnaires avaient exprimé leurs réserves quant à l'augmentation du nombre de contrats d'options "zero-day".

Il s'agit d'une pure spéculation qui ne sert à rien sur le marché, a déclaré la source.

Le gouvernement a également demandé à l'autorité de régulation d'examiner la possibilité d'augmenter la taille des lots de contrats d'options afin d'empêcher les très petits investisseurs d'entrer sur le marché, a déclaré cette personne.

Un courriel envoyé vendredi au ministère indien des finances en vue d'obtenir des commentaires est resté sans réponse.

Le taux de croissance des volumes d'options en Inde est explosif et bien plus élevé que partout ailleurs dans le monde, a déclaré Will Acworth, premier vice-président, données et recherche, de la FIA.

"La vraie question pour le gouvernement et la SEBI est moins celle des risques pour les systèmes financiers que celle de la protection des investisseurs", a déclaré M. Acworth, ajoutant que l'achat d'options sans bien comprendre le produit s'apparente à un jeu d'argent. (1 $ = 83,5500 roupies indiennes)