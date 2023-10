Selon un rapport gouvernemental, l'organisme indien de réglementation des médicaments a découvert qu'un sirop contre la toux et un sirop antiallergique fabriqués par Norris Medicines Ltd étaient toxiques.

La Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) a également trouvé trois lots de sirop COLD OUT fabriqués par Fourrts (India) Laboratories contaminés par les toxines diéthylène glycol (DEG) et éthylène glycol (EG), selon sa liste de médicaments "de qualité non standard/spurious/adulterated/misbranded" pour le mois d'août, mise en ligne sur son site web.

Les entreprises n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L'autorité de régulation des médicaments de l'État du Gujarat, où Norris est basée, a déclaré à Reuters que son usine avait été fermée.