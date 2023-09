L'autorité australienne de régulation des marchés financiers a déclaré vendredi qu'elle avait engagé des poursuites contre l'administrateur d'AustralianSuper, estimant que le plus grand fonds de pension du pays n'avait pas mis en place de politiques adéquates pour identifier les membres qui détenaient des comptes multiples.

L'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a entamé une procédure de sanction civile en alléguant qu'AustralianSuper n'avait pas mis en place, pendant près de dix ans, de procédures substantielles pour faciliter la fusion des comptes multiples d'un même membre.

"Le fait de ne pas fusionner les comptes en double au sein d'un fonds peut avoir des conséquences financières importantes pour les membres qui finissent par payer plusieurs séries de frais, érodant ainsi le solde de leur pension de retraite au fil du temps", a déclaré Sarah Court, vice-présidente de l'ASIC, dans un communiqué.

AustralianSuper compte plus de 2,87 millions de membres et 258 milliards de dollars australiens (164,48 milliards de dollars) d'actifs au 30 juin 2022, selon l'ASIC.

"Bien que cela pose des défis importants pour l'ensemble de l'industrie des super fonds, cela sert également de signal d'alarme pour tous les détenteurs de super fonds afin de protéger leur patrimoine de retraite avec une diligence accrue et des vérifications régulières", a déclaré Hebe Chen, un analyste d'IG Markets.

Entre le 1er juillet 2013 et le 31 mars 2023, environ 90 000 membres d'AustralianSuper ont été affectés, avec un coût total pour les membres d'environ 69 millions de dollars australiens, a déclaré l'ASIC, ajoutant qu'AustralianSuper aurait été conscient en 2018 du nombre de comptes de membres multiples et de l'insuffisance de ses politiques et procédures.

"AustralianSuper regrette que ses processus d'identification et de combinaison de comptes multiples n'aient pas couvert tous les cas de comptes de membres multiples. Cela n'aurait pas dû se produire et nous nous excusons sans réserve auprès des membres", a déclaré un porte-parole d'AustralianSuper à Reuters.

AustralianSuper, qui a signalé le problème à l'ASIC, a déclaré qu'un programme de remédiation pour les membres, lancé au début de l'année, est maintenant "en grande partie" achevé.

En juin 2022, trois millions de personnes possédaient plusieurs comptes de pension de retraite en Australie, a déclaré l'ASIC, ajoutant qu'une proportion importante de ces comptes multiples était détenue par le même fonds.

(1 $ = 1,5686 dollar australien)