Les régulateurs de l'UE examinent la faillite d'un assureur italien à la recherche d'indices permettant d'évaluer la vulnérabilité du secteur à la hausse des taux d'intérêt et de déterminer si les entreprises détenues par des fonds d'investissement privés sont exposées à des risques supplémentaires, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait de la question.

Au cours de l'année écoulée, les principales banques centrales du monde ont relevé leurs taux d'intérêt en réponse au rythme d'inflation le plus rapide depuis des décennies, la Banque centrale européenne ayant porté jeudi son taux directeur à son plus haut niveau depuis 22 ans et annonçant d'autres mesures à venir.

Ces mesures ont aidé les institutions financières en augmentant le rendement des investissements et les recettes, mais elles ont aussi eu des effets négatifs. La Silicon Valley Bank, aux États-Unis, a été prise au dépourvu, ce qui a provoqué sa chute et ébranlé la confiance dans le secteur, qui s'est propagée à l'Europe.

Aujourd'hui, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) - un organisme de réglementation du secteur proche de l'Autorité bancaire européenne (ABE) - cherche à savoir si les difficultés financières d'Eurovita peuvent fournir des indices précurseurs de tensions futures chez d'autres assureurs régionaux, ont déclaré ces personnes, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat.

La société britannique de capital-investissement Cinven a acquis Eurovita, qui propose des contrats d'assurance-vie et d'épargne, auprès de son confrère JC Flowers & Co en 2017. Sous sa propriété, Eurovita a connu une croissance rapide, distribuant ses produits par l'intermédiaire de plusieurs dizaines de banques.

Mais l'assureur a connu des difficultés lorsque la hausse des taux d'intérêt a réduit la valeur des obligations d'État qu'il détenait et a incité les clients à racheter leurs contrats d'épargne par anticipation pour réinvestir l'argent dans des produits à rendement plus élevé, ce qui l'a contraint à se placer temporairement sous administration judiciaire.

Les autorités italiennes orchestrent un plan de sauvetage qui répartirait Eurovita entre les principaux assureurs du pays, après qu'une injection antérieure de 100 millions d'euros (109,43 millions de dollars) de Cinven ait été insuffisante pour la sauver.

Bien que l'EIOPA n'ait pas achevé son analyse, son évaluation préliminaire suggère que le cas d'Eurovita est à part, car la société était en difficulté depuis de nombreuses années.

Toutefois, cette affaire a renforcé la vigilance de longue date de l'agence à l'égard des sociétés de rachat, car il s'agit de la première faillite très médiatisée d'un assureur financé par des fonds de capital-investissement en Europe, ont déclaré les personnes concernées.

Bien qu'elle ne voie pas de menace imminente, l'EIOPA considère que les assureurs vie italiens sont plus exposés aux rachats anticipés des clients, car les produits d'épargne traditionnels permettent de retirer des fonds plus facilement que dans d'autres Etats membres, selon les personnes interrogées.

L'agence n'a pas encore décidé comment elle utilisera les résultats de l'analyse une fois qu'elle sera terminée, mais les conclusions pourraient aider à sensibiliser les superviseurs nationaux dans l'ensemble des 27 pays, ont-ils ajouté.

L'EIOPA, Eurovita et l'Institut italien pour la supervision des assurances (IVASS) ont refusé de commenter. Cinven a également refusé de commenter l'approche des régulateurs.

Les sociétés de capital-investissement ont été attirées par les assureurs-vie en tant que source de capital à long terme pour leurs propres activités d'investissement. Les régulateurs européens se sont méfiés d'un éventuel décalage entre les échéances généralement plus courtes des fonds de capital-investissement et celles des assureurs-vie, dont les obligations à l'égard des assurés s'étendent souvent sur plusieurs décennies, ont déclaré les personnes interrogées.

Les fonds de capital-investissement conservent généralement leurs investissements pendant moins de dix ans avant de les céder à d'autres investisseurs en réalisant un bénéfice par le biais d'une vente privée ou d'une cotation en bourse.

"Étant donné que leur horizon d'investissement est généralement plus court que celui des actionnaires plus traditionnels, il y a un risque que le capital soit retiré de l'entreprise cible avec un impact négatif potentiel sur la protection des assurés", a déclaré l'EIOPA dans un communiqué l'année dernière à propos de l'intérêt croissant des fonds de capital-investissement pour les vieux livres d'assurance-vie.

(1 $ = 0,9138 euros)