Les banques et les entreprises d'investissement de l'Union européenne ne peuvent se soustraire à la responsabilité du conseil d'administration et à l'obligation légale de protéger les clients lorsqu'elles utilisent l'intelligence artificielle (IA), a déclaré l'autorité de surveillance des marchés financiers de l'Union européenne dans sa première déclaration sur l'IA.

L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a expliqué jeudi comment les entreprises financières réglementées dans les 27 pays de l'Union peuvent utiliser l'IA dans leurs activités quotidiennes sans tomber sous le coup de la directive européenne MiFID sur les valeurs mobilières.

Si l'IA est prometteuse pour améliorer les stratégies d'investissement et les services aux clients, elle présente également des risques inhérents, et l'impact potentiel sur la protection des investisseurs de détail est susceptible d'être significatif, a déclaré l'ESMA.

"Il est important de noter que les décisions des entreprises restent la responsabilité des organes de gestion, que ces décisions soient prises par des personnes ou des outils basés sur l'IA, a déclaré l'ESMA.

"Au cœur de l'utilisation de l'IA dans les services d'investissement se trouve l'engagement inébranlable d'agir dans le meilleur intérêt des clients, une exigence primordiale qui s'applique quels que soient les outils que l'entreprise décide d'adopter dans la prestation de services."

La déclaration couvre non seulement les cas où les outils d'IA sont développés ou adoptés par une banque ou une entreprise d'investissement elle-même, mais aussi l'utilisation de technologies d'IA tierces, telles que ChatGPT et Google Bard, avec ou sans la connaissance directe et l'approbation de la haute direction, a déclaré l'ESMA.

"L'organe de direction de l'entreprise devrait avoir une compréhension appropriée de la façon dont les technologies d'IA sont appliquées et utilisées au sein de leur entreprise et devrait assurer une surveillance appropriée de ces technologies", a déclaré l'ESMA.

La déclaration se concentre sur la conformité avec la MiFID et est distincte des règles historiques de l'UE sur l'IA qui entreront en vigueur le mois prochain, établissant une référence mondiale potentielle pour une technologie utilisée dans les affaires et la vie de tous les jours.

Des efforts sont également déployés au niveau mondial par le groupe des sept économies (G7) pour mettre en place des garde-fous afin de développer en toute sécurité cette technologie qui évolue rapidement.