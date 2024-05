Les entreprises ne devraient pas partager d'informations sensibles avec des analystes externes avant la publication des états financiers, a déclaré mercredi l'autorité de surveillance des marchés financiers de l'Union européenne.

L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a déclaré que les entreprises devaient être conscientes de la législation européenne visant à prévenir les abus de marché lorsqu'elles organisent des "appels pré-clôture" avec des analystes.

Il s'agit de communications, avant la publication des états financiers, entre une entreprise et des analystes qui produisent des recherches, des prévisions et des recommandations sur les actions et les obligations de l'entreprise.

L'ESMA a pris note des récents rapports des médias suggérant un lien entre les épisodes de forte volatilité des prix des actions et les "appels pré-clôture".

Par conséquent, les émetteurs ne devraient partager des informations non internes que pendant ces "appels de pré-clôture", a déclaré l'ESMA dans un communiqué.