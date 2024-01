L'autorité de surveillance financière britannique dénonce les normes insuffisantes des sociétés de paiement

L'incapacité des sociétés de paiement à protéger correctement l'argent des clients est un "thème constant" et des normes plus strictes seront proposées, a déclaré jeudi la Financial Conduct Authority (FCA) britannique.

Matthew Long, directeur des paiements et des actifs numériques de la FCA, a déclaré que 85 % des dossiers d'octroi de licences pour les paiements et l'argent numérique ont été rejetés, retirés ou refusés au cours de l'année dernière. Certaines entreprises n'ont pas rempli la section "gouvernance" de leur demande, a-t-il déclaré lors d'une conférence de City & Financial. "Êtes-vous satisfaits de votre propre protection ? Il est essentiel que nous nous concentrions sur les domaines dans lesquels nous pouvons améliorer les normes", a déclaré M. Long. En cas d'insolvabilité d'une entreprise de paiement, les clients devraient s'attendre à récupérer leur argent le plus rapidement possible, a ajouté M. Long. "Ce n'est pas ce que nous constatons. Nous allons consulter sur un régime renforcé", a déclaré M. Long.