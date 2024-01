Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, est confronté mercredi à une épreuve de force parlementaire concernant son projet d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda, nombre de ses propres législateurs menaçant de se rebeller après avoir perdu une première tentative de durcissement de la loi proposée.

Le gouvernement a confortablement rejeté les amendements visant à renforcer le projet de loi mardi en fin de journée, amendements qui avaient été soutenus par près d'un cinquième des législateurs du parti conservateur de M. Sunak. Mais il n'a gagné que parce que la plupart des partis d'opposition ont voté contre les rebelles, dont l'action a une nouvelle fois mis en évidence les profondes divisions au sein du parti au pouvoir.

Les rebelles conservateurs, qui ont soutenu les changements visant à combler ce qu'ils considèrent comme des lacunes dans la législation, devront maintenant décider s'ils font marche arrière ou s'ils unissent leurs forces à celles des partis d'opposition pour tenter de vaincre le gouvernement lors de la dernière étape de la loi à la Chambre des communes, connue sous le nom de "troisième lecture".

Alors qu'un législateur rebelle de haut rang a déclaré que le groupe disposait d'un soutien suffisant pour vaincre le gouvernement, certains conservateurs centristes pensent que seul un petit nombre d'entre eux votera contre la législation, compte tenu de la pression exercée par les électeurs pour s'attaquer au problème de l'immigration.

Avec des élections prévues dans le courant de l'année, de nombreux législateurs conservateurs craignent de perdre leur siège au Parlement.

La démission de deux vice-présidents conservateurs avant le début du vote mardi a souligné les divisions au sein du parti au sujet de la législation, que M. Sunak estime cruciale pour relancer la popularité des conservateurs avant les élections.

Simon Clarke, un ancien ministre conservateur, a déclaré qu'il était prêt à voter contre le gouvernement, parce que la patience du public à l'égard de l'immigration illégale serait bientôt "épuisée" et qu'il ne pensait pas que la législation, telle qu'elle était rédigée, fonctionnerait.

Une défaite serait un énorme embarras pour Sunak et affaiblirait gravement son autorité sur son parti.

PETITS BATEAUX

Sunak a fait de l'arrêt des arrivées de demandeurs d'asile traversant la France sur de petites embarcations un objectif central de son gouvernement.

La plupart d'entre eux disent fuir les guerres et les abus au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud. La majorité des demandeurs d'asile arrivés au cours des cinq dernières années et dont les dossiers ont été traités ont obtenu le statut de réfugié.

Mais le gouvernement britannique affirme qu'environ 90 % des personnes qui font le voyage sont des hommes et que nombre d'entre eux sont des migrants économiques plutôt que de véritables réfugiés.

La législation s'est aliénée à la fois les conservateurs modérés, qui craignent que la Grande-Bretagne ne viole ses obligations en matière de droits de l'homme, et les partisans de la droite, qui soutiennent qu'elle ne va pas assez loin.

Une soixantaine de députés conservateurs ont voté en faveur d'un amendement rebelle qui aurait empêché toute loi internationale de bloquer les déportations.

Ce nombre signifierait la défaite du gouvernement lors du vote final de mercredi s'ils votent tous contre la législation aux côtés des partis d'opposition, qui affirment que le plan pour le Rwanda est irréalisable et qu'il s'agit d'un gaspillage d'argent.

Mardi, le porte-parole de M. Sunak a rappelé aux législateurs conservateurs que l'adoption de la législation était le moyen le plus rapide de faire décoller les vols vers le Rwanda.

Jusqu'à présent, aucun demandeur d'asile n'a été envoyé au Rwanda en raison de contestations juridiques.