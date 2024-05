Le régulateur des marchés indiens a mis en veilleuse une proposition de la plus grande bourse du pays visant à étendre les heures de négociation pour les produits dérivés sur indice, a déclaré la bourse lors d'un appel aux analystes.

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a renvoyé la proposition de la National Stock Exchange (NSE) car les courtiers et les membres négociateurs du marché des actions ont donné des avis divergents sur l'extension proposée.

"Actuellement, il n'y a pas de projet d'extension des horaires car le SEBI a renvoyé notre demande parce que les courtiers en bourse n'ont pas fourni le retour d'information que le SEBI souhaitait", a déclaré Ashishkumar Chauhan, PDG de la NSE, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes après la publication des résultats, lundi.

"Donc, pour l'instant, le plan d'extension des délais est mis de côté.

L'année dernière, le NSE a proposé des séances du soir entre 18 heures et 21 heures IST, en plus des heures de négociation normales de 9 h 15 à 15 h 30, pour négocier des contrats à terme et des options sur indices.

Lors de l'examen de la proposition, l'autorité de régulation des marchés a demandé aux bourses et aux membres de démontrer que le système était prêt. (Reportage de Jayshree P Upadhyay ; Rédaction de Savio D'Souza)