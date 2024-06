L'autorité indienne de régulation des marchés a mis en garde jeudi contre les risques croissants liés à l'augmentation des volumes de transactions sur les produits dérivés, les petits investisseurs se lançant dans la négociation de contrats d'options risqués.

Un marché boursier indien en plein essor a attiré les petits investisseurs dans les coins les plus risqués du marché et leur part des volumes d'échanges de produits dérivés est passée de 2 % en 2018 à 41 % aujourd'hui, a déclaré jeudi Madhabi Puri Buch, président du Securities and Exchange Board of India (Conseil indien des valeurs mobilières et des changes).

La valeur notionnelle des options sur indice négociées a plus que doublé en 2023-24 pour atteindre 907,09 billions de dollars par rapport à l'année précédente.

"Une grande partie de l'épargne des ménages est investie dans des opérations spéculatives", a déclaré M. Buch. "Cela pourrait entraîner des risques systémiques et des problèmes de protection des investisseurs.

La spéculation par le biais de contrats dérivés à court terme est également un sujet de préoccupation, a déclaré M. Buch, ajoutant qu'un comité a été mis en place pour examiner les mesures nécessaires pour freiner cette frénésie.

Ces commentaires font suite à une mise en garde de la ministre fédérale indienne des finances, Nirmala Sitharaman, qui a déclaré le mois dernier qu'une explosion incontrôlée du commerce de détail de contrats à terme et d'options pourrait créer des problèmes futurs non seulement pour les marchés, mais aussi pour le sentiment des investisseurs et les finances des ménages.

Un rapport publié par la banque centrale indienne plus tôt dans la journée de jeudi s'est fait l'écho de ces préoccupations.

L'autorité de régulation a également introduit de nouveaux critères pour décider des actions qui peuvent être liées à des produits dérivés, tels que les contrats à terme et les options, comme cela avait été proposé dans un document de travail au début du mois.

Le nombre total d'actions éligibles à la négociation de produits dérivés augmentera légèrement, a déclaré M. Buch.

Par ailleurs, le régulateur a demandé aux courtiers et aux fonds communs de placement de cesser d'utiliser les services d'influenceurs financiers non réglementés pour leurs campagnes de marketing et de publicité.

Cette décision a été prise pour répondre aux préoccupations liées au fait que "certaines personnes, y compris des entités non réglementées, incitent les investisseurs à négocier des titres sur la base d'affirmations inappropriées", a déclaré le Securities and Exchange Board of India (SEBI) dans un communiqué de presse publié à l'issue d'une réunion de son conseil d'administration.

Il a toutefois ajouté que les influenceurs financiers qui s'occupent de l'éducation des investisseurs seront exemptés des nouvelles restrictions.

L'Inde comptait 154 millions de comptes de négociation en avril 2024, selon les données du SEBI, soit plus de quatre fois plus que les 36 millions de comptes de négociation d'avril 2019.

RETRAIT PLUS FACILE DE LA COTE

Le conseil d'administration de l'autorité de régulation a également approuvé des modifications aux règles de radiation qui permettraient aux entreprises de se retirer plus facilement des marchés boursiers.

Les entreprises peuvent désormais proposer à leurs actionnaires des prix fixes pour leurs actions, ce qui constitue un autre mécanisme de retrait de la cote.

Actuellement, le retrait de la cote s'effectue par le biais d'un système d'inscription inversée, dans lequel les actionnaires font des offres de prix pour la revente de leurs titres aux grands actionnaires, qui peuvent influencer la politique de l'entreprise.

Le prix fixé doit être supérieur d'au moins 15 % à un prix plancher et sera déterminé par des règles établies par le régulateur.