Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) propose une nouvelle classe d'actifs permettant aux investisseurs de prendre des risques plus élevés par le biais d'un produit réglementé, a indiqué l'autorité indienne de régulation des marchés dans un document de consultation publié mardi.

Cette catégorie d'actifs se situerait entre les fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels et les services de gestion de portefeuille destinés aux particuliers fortunés.

"La nouvelle classe d'actifs proposée vise à fournir aux investisseurs un produit d'investissement réglementé offrant des capacités de prise de risque plus élevées et des tickets plus importants", a déclaré la SEBI.

"Elle vise à freiner la prolifération des produits d'investissement non enregistrés et non autorisés.

Dans le cadre de la nouvelle catégorie d'actifs, les sociétés de gestion d'actifs peuvent proposer des stratégies plus risquées, telles que les stratégies long-short equity, qui cherchent à générer des rendements en prenant des positions longues et courtes sur des instruments de capitaux propres, ou les fonds inversés négociés en bourse qui génèrent des rendements par le biais d'une corrélation inverse avec un indice sous-jacent.

Ces fonds seront également autorisés à investir dans des produits dérivés.

Le montant minimum d'investissement pour cette classe d'actifs sera de 1 million de roupies (11 961 dollars), a proposé l'autorité de régulation.

Les sociétés de fonds doivent distinguer ces programmes de leurs produits de fonds communs de placement et divulguer le niveau de risque associé aux stratégies d'investissement, a ajouté le régulateur.

La SEBI a demandé des commentaires sur sa proposition avant le 6 août, avant de publier les lignes directrices définitives.

(1 $ = 83,5500 roupies indiennes)