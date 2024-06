L'autorité indienne de régulation des marchés est susceptible de renforcer les règles d'éligibilité des actions aux transactions sur les produits dérivés et de demander aux courtiers et aux fonds communs de placement de cesser de faire appel à des influenceurs financiers non enregistrés pour leurs campagnes de marketing, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe du dossier.

Ces mesures, qui visent à empêcher la manipulation des marchés à la suite de la croissance explosive des échanges d'instruments financiers complexes, devraient être présentées lors de la réunion du conseil d'administration du Securities and Exchange Board of India, jeudi, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être nommées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.

Au début du mois, l'autorité de régulation des marchés a déclaré dans un document de travail que les dérivés d'actions devraient avoir une liquidité suffisante et susciter l'intérêt des acteurs du marché, ce qui devrait permettre d'éliminer les dérivés liés à des actions illiquides.

La valeur notionnelle des options - contrats dérivés qui donnent aux investisseurs la possibilité d'acheter ou de vendre un titre à un prix fixe lors d'une transaction future - négociées en Inde a plus que doublé en 2023-24 pour atteindre 907,09 billions de dollars par rapport à l'année précédente.

La plupart des transactions d'options en Inde portent sur des contrats d'options sur indices. Bien que l'autorité de régulation n'ait jusqu'à présent pris aucune mesure pour réglementer les options sur indice, elle envisage une série de modifications techniques, comme l'a rapporté Reuters au début du mois.

L'augmentation de la participation des investisseurs individuels aux marchés boursiers pendant la pandémie de COVID-19 a entraîné une prolifération d'influenceurs prodiguant des conseils financiers sur les plateformes de médias sociaux.

Pour s'assurer que les influenceurs financiers ne trompent pas les investisseurs, l'autorité de régulation des marchés a proposé que les courtiers et les fonds communs de placement cessent de s'associer à des influenceurs non enregistrés.

De manière plus générale, le régulateur a formé un groupe de bourses, de courtiers et de fonds communs de placement cette semaine "pour suggérer tout changement supplémentaire nécessaire pour éliminer le risque de manipulation et garantir que les investisseurs de détail sont protégés contre les risques dans les contrats d'options", a déclaré l'une des sources.

Jeudi, le conseil d'administration de l'autorité de régulation des marchés examinera également les modifications à apporter aux règles de radiation afin de faciliter la sortie des entreprises des marchés boursiers.