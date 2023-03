L'autorité indienne de régulation des marchés va prendre des mesures à l'encontre d'au moins quatre sociétés soupçonnées d'avoir diffusé des conseils boursiers sur les médias sociaux sans autorisation, selon des documents examinés par Reuters et deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

Les mesures prises par l'autorité de régulation, qui font suite à quatre ordonnances antérieures adoptées au cours des douze derniers mois, visent à faire part de l'inquiétude croissante que suscite le fait que les investisseurs particuliers sont incités à investir en bourse par des sociétés et des particuliers qui ne sont pas autorisés à proposer des conseils financiers.

Les règles du Securities and Exchange Board of India stipulent que seuls les conseillers enregistrés auprès de lui peuvent proposer des conseils en matière d'investissement.

Les mesures prises à l'encontre de ces entités pourraient aller d'une interdiction totale d'accès aux marchés des capitaux à des pénalités et au remboursement des gains réalisés grâce aux actes illicites, a déclaré la première source citée ci-dessus.

Les entreprises susceptibles de faire l'objet de mesures coercitives sont des plateformes d'investissement numériques qui proposent des produits financiers et des conseils en investissement sans disposer des licences réglementaires appropriées, ont précisé les sources.

Les détails de ces entreprises ne sont pas connus.

"Le SEBI examine dans ces cas s'il y a eu un acte de fraude ou un cas de conseil en investissement non enregistré", a déclaré la première des deux sources citées ci-dessus. "Le régulateur veut agir contre ces influenceurs financiers au cas par cas et utiliser les dispositions réglementaires existantes.

"Cela fait partie d'une série de mesures d'application que le régulateur prend pour lutter contre les conseils d'investissement non sollicités qui sont colportés sur les médias sociaux", a déclaré la deuxième source citée ci-dessus.

UNE LUTTE PLUS LARGE

L'Inde, comme d'autres marchés, a connu une augmentation du nombre d'investisseurs particuliers achetant des actions pendant la pandémie, ainsi qu'une prolifération de conseillers non enregistrés ciblant ces investisseurs.

Une étude de la SEBI publiée le 25 janvier de cette année a montré que les investisseurs de détail sur les marchés indiens de contrats à terme et d'options ont augmenté d'environ 500 % entre l'exercice 2018-19 et 2021-22, et que neuf sur dix d'entre eux ont subi des pertes.

Le régulateur consultera les acteurs du marché sur les moyens de réglementer plus largement les influenceurs financiers des médias sociaux.

Ces influenceurs pourraient être tenus de faire des divulgations et des décharges sur leurs plateformes de médias sociaux avant de proposer des conseils au public. Les divulgations pourraient inclure leurs investissements boursiers et le fait qu'ils n'ont pas reçu de paiement pour promouvoir des produits financiers ou des actions, ont déclaré les deux personnes citées ci-dessus.

Le régulateur a demandé l'aide des bourses locales et des sociétés de gestion d'actifs pour identifier les groupes de discussion en ligne où des conseils d'investissement sont proposés, ont indiqué les sources.

Les responsables de la réglementation et des bourses ont déclaré que nombre de ces canaux comptent entre 50 000 et 100 000 abonnés et qu'il en existe des milliers.

"Depuis le mois d'août de l'année dernière, les bourses ont émis pas moins de 30 lettres de mise en garde à l'encontre d'entreprises et d'individus qui promettent des rendements garantis par le biais de plateformes de médias sociaux sans licence boursière et réglementaire", a déclaré un haut fonctionnaire de la bourse.