Le navire Dali, impliqué dans l'effondrement du pont de Baltimore, disposait, au moment de l'incident, de certificats réglementaires et de sociétés de classification valides concernant son intégrité structurelle et la fonctionnalité de ses équipements, a déclaré mercredi l'autorité maritime et portuaire de Singapour.

Dans un communiqué, l'autorité a indiqué que le Dali avait également passé avec succès deux inspections distinctes de l'État du port étranger en juin et en septembre de l'année dernière. (Reportage de l'équipe de Reuters ; Rédaction de Martin Petty ; Edition de Kim Coghill)