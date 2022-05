L'autorité réglementaire de l'UE espère approuver les vaccins adaptés à la variante COVID d'ici l'automne

"Notre priorité est de faire en sorte que les vaccins adaptatifs soient éventuellement approuvés au plus tard en septembre afin d'être prêts pour le déploiement des nouvelles campagnes de vaccination dans l'UE à l'automne", a déclaré Marco Cavaleri, responsable des menaces biologiques pour la santé et de la stratégie des vaccins à l'Agence européenne des médicaments (EMA).

"Cela permettrait aux fabricants d'adapter leurs lignes de production en conséquence."

Les vaccins à ARNm, fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna, sont les plus avancés, et des essais cliniques sont en cours.

Les développeurs de vaccins cherchent à savoir si les vaccins qui ne ciblent qu'une seule variante proposent des avantages par rapport aux vaccins qui ciblent deux variantes, a ajouté M. Cavaleri, obligeant à attendre les données des essais au cours des prochains mois.

Moderna développe actuellement un rappel potentiel de nouvelle génération ciblant à la fois la variante Omicron et la souche originale du coronavirus dans l'espoir de produire une protection plus large. Elle attend les premières données d'essai en juin.

Entre-temps, fin mars, BioNTech et Pfizer ont élargi leur programme d'essai initial qui privilégiait une injection de rappel ciblant uniquement Omicron pour tester également une injection ciblant Omicron et la version originale du coronavirus.

Selon M. Cavaleri, environ la moitié des citoyens de l'UE sont entièrement vaccinés et ont reçu un rappel, tandis que 15 % des plus de 18 ans n'ont même pas reçu une seule injection de vaccin.