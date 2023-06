L'autoroute 99 de la Colombie-Britannique a été fermée dans les deux sens lundi en raison d'un feu de broussailles, a indiqué le British Columbia Wildfire Services (BCWS) dans un message sur Twitter.

Le feu de broussailles s'est déclaré au sud-ouest du lac Whyte, à environ 500 mètres (0,31 mile) de la gare maritime de Horseshoe Bay, a indiqué le BCWS.

"La taille de l'incendie est actuellement estimée à trois hectares et il est très visible pour le public depuis de nombreux points d'observation autour de Horseshoe Bay", a déclaré le service de lutte contre les incendies, ajoutant que de nombreux rapports ont fait état de fumée dans la zone visible à travers West Vancouver.

Le Canada connaît l'une des saisons les plus destructrices en matière d'incendies de forêt, la principale province productrice de pétrole, l'Alberta, et le Québec ayant été les plus durement touchés au début du mois.