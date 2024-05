La plus grande élection du monde pourrait devenir la plus chaude samedi, alors que les Indiens participent à l'avant-dernière phase du scrutin et que les températures devraient monter jusqu'à 47 degrés Celsius (117 degrés Fahrenheit) dans la capitale New Delhi.

Plus de 111 millions de personnes réparties dans 58 circonscriptions de huit États et territoires fédéraux ont le droit de voter lors de la sixième phase des élections générales, qui a enregistré un taux de participation de 10,82 % au cours des deux premières heures de ce scrutin de 11 heures.

Le taux de participation global lors de la même phase des dernières élections de 2019 était d'environ 63 %.

"Il y a une inquiétude, mais nous espérons que les gens surmonteront la peur de la canicule et viendront voter", a déclaré à Reuters le directeur général des élections de Delhi, P. Krishnamurthy.

Le scrutin a commencé le 19 avril et se terminera le 1er juin, le dépouillement étant prévu pour le 4 juin.

Le Premier ministre Narendra Modi, chef du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata Party (BJP), qui est favori pour remporter un troisième mandat consécutif, a également demandé aux gens de "voter en grand nombre" dans un message sur la plateforme de médias sociaux X samedi.

La Commission électorale a déployé du personnel paramédical avec des médicaments et des sels d'hydratation orale dans les bureaux de vote de Delhi, qui ont également été équipés de brumisateurs, de zones d'attente ombragées et de distributeurs d'eau froide pour les électeurs.

Dans certaines parties de l'État d'Haryana, au nord du pays, les habitants des bureaux de vote se sont également mobilisés pour aider les électeurs à lutter contre la chaleur, en leur distribuant gratuitement des boissons fraîches, des fruits secs et du lait.

Parmi les électeurs qui ont voté tôt à Delhi, on trouve Rahul Gandhi, chef du Congrès, principal parti d'opposition et principal rival de Modi, sa mère Sonia Gandhi et sa sœur Priyanka Vadra.

"Nous mettons de côté tous nos griefs et votons pour notre constitution et notre démocratie", a déclaré Mme Vadra aux journalistes.

Le leader de l'opposition et ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, dont la libération sous caution après une détention provisoire de près de deux mois dans une affaire de corruption a donné un nouvel élan à la campagne de l'opposition, a également voté dans la capitale.

La hausse des prix et le chômage sont deux des principaux problèmes mentionnés par les électeurs à Reuters lorsqu'ils sont interrogés sur les facteurs qui ont déterminé leur vote.

"Le gouvernement se vante d'une croissance économique rapide, mais la réalité sur le terrain est très différente", a déclaré Fazal, 46 ans, électeur de Delhi, qui n'a donné que son prénom et travaille dans une multinationale, ajoutant qu'il avait également voté pour "sauver la démocratie".

Ashok Ghana, plombier dans l'État d'Odisha, dans l'est du pays, qui a déclaré avoir voté pour le BJP, a ajouté que "la hausse des prix et la pénurie d'emplois" étaient les problèmes qu'il avait pris en compte.

Parmi ceux qui ont voté en fonction de la situation dans leur région, on trouve Praveen Chauhan, 43 ans, marchand de biens à Delhi.

"Mes principales préoccupations sont l'eau potable, l'électricité, l'accès à de bons soins de santé et à l'éducation", a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement de Delhi dirigé par Kejriwal "nous a donné tout cela jusqu'à présent".

Alors que la vague de chaleur était une préoccupation à Delhi, un cyclone qui devrait toucher terre demain était surveillé de près dans l'est de l'Odisha et le Bengale occidental, dont certaines parties votent également samedi. (Reportages de Sakshi Dayal, Chris Thomas et Charlotte Greenfield à New Delhi, Anushree Fadnavis à Sonepat, Jatindra Dash à Bhubaneswar ; Rédaction de Sakshi Dayal ; Edition de YP Rajesh, William Mallard et Muralikumar Anantharaman)