L'avant-poste africain de Bitcoin soulève plusieurs drapeaux rouges

LONDRES (Reuters Breakingviews) - Les derniers fans du bitcoin sont à peu près aussi éloignés que possible des crypto-bros de la Silicon Valley. La République centrafricaine (RCA), déchirée par la guerre, a adopté mercredi la monnaie numérique comme monnaie légale. C'est encore plus étrange que lorsque le Salvador a fait la même chose l'année dernière. La surprise exprimée par la banque centrale de la région et la dépendance militaire du président Faustin-Archange Touadra envers des mercenaires russes sont des signaux d'alarme. Le chemin du bitcoin vers le courant dominant de la monnaie vient de devenir plus épineux. La conversion du Salvador en crypto-monnaies en septembre a fait la une des journaux et a suscité de nombreux soupirs de la part du Fonds monétaire international. En quelques mois, près de 4 millions de personnes, soit les deux tiers de la population, ont investi dans le nouveau système de porte-monnaie électronique Chivo du pays d'Amérique centrale. Cependant, tous, à l'exception d'une poignée, se sont contentés d'échanger des dollars américains numériques, plutôt que des bitcoins. Six mois plus tard, seuls 14 % des commerçants salvadoriens avaient traité une transaction crypto, selon la Chambre de commerce du Salvador. Les arguments en faveur de la crypto en RCA semblent encore plus ténus. La plupart des 5 millions de citoyens de l'ancienne colonie française, qui bénéficient d'un PIB par habitant d'à peine 525 dollars, n'ont pas accès au haut débit ou à la réception téléphonique 4G, une condition préalable aux transactions basées sur le bitcoin. Et contrairement au Salvador, dont un tiers de la population travaille aux États-Unis, il y a peu de migrants centrafricains à l'étranger désireux d'envoyer de l'argent chez eux. En outre, les habitants de Bangui, sa capitale fluviale, ont déjà accès à la monnaie numérique par le biais de réseaux d'argent mobile gérés par des opérateurs comme le français Orange. Et - contrairement à de nombreux pays profondément appauvris - ils disposent également d'une monnaie stable grâce au franc CFA des six pays, qui est arrimé à l'euro, soutenu par la Banque de France et supervisé par la Banque régionale des États d'Afrique centrale (BEAC) au Cameroun voisin. Échanger ce système contre les folles fluctuations du bitcoin ne cadre pas avec la vision de Touadra d'une nouvelle ère de paix et de prospérité alimentée par les crypto-monnaies. La surprise de la BEAC face au pari de Bangui sur le bitcoin fait sérieusement sourciller. Tout comme la présence depuis 2018 d'un grand nombre de mercenaires russes, qui ont été accusés par l'ONU https://www.bbc.com/news/world-africa-59699350 d'atrocités, notamment de torture, de viols et d'exécutions sommaires. Payer leur employeur, Wagner Group, aura été compliqué par les sanctions américaines et européennes imposées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le bitcoin - ainsi que les réserves d'or et de diamants de la RCA - pourrait constituer un moyen de rémunération alternatif. Si tel est le cas, la cryptomonnaie sera goudronnée par association.

- La République centrafricaine (RCA) a déclaré le 27 avril qu'elle avait adopté le bitcoin comme monnaie légale. Le pays suit les traces du Salvador, qui a fait de la crypto unité une monnaie officielle en 2021.

- La RCA est l'une des six nations qui utilisent le franc CFA centrafricain ancré à l'euro, une monnaie régionale régie par la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), qui est basée au Cameroun voisin.

- Un porte-parole de la BEAC a déclaré que l'institution n'a pris connaissance de l'adoption du bitcoin par la RCA qu'en même temps que le public. Deux anciens premiers ministres centrafricains ont signé une lettre décrivant la démarche unilatérale comme une "infraction grave", rapporte Reuters.