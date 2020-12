L'avenir appartient aux obligations vertes, assure Mansartis

Fin octobre 2019, Mansartis lançait le fonds Mansartis Green Bonds, quelques mois avant qu'une pandémie mondiale mette en pause l'économie de presque tous les pays avec des répercussions négatives durables et un impact significatif sur les marchés. Les obligations vertes, ou green bonds, n'ont pas échappé à la règle. Le volume d'émissions a été plus faible en 2020 qu'en 2019, même si le marché a vu arriver de nouveaux types d'émetteurs et surtout l'Allemagne.



Après avoir démontré un comportement identique à celui des obligations classiques sur le marché, les obligations vertes offrent de bonnes perspectives pour 2021, estime la société de gestion.

A court terme d'abord détaille le gérant, avec la volonté de l'Union européenne, dans le cadre de son plan de relance verte, d'émettre des obligations vertes qui seraient, à elles seules, comparables en termes de volume à l'ensemble des émissions de 2019 de tout le marché. Couplées avec les futures émissions allemandes, cela devrait faire basculer le marché des green bonds dans une autre dimension encore.



Mansartis rappelle qu'une réflexion est également en cours au sein de la BCE dont la revue stratégique en cours pourrait, selon certains scénarios, privilégier les green bonds dans les programmes d'achats ou, mieux encore, le lancement d'un QE Green en parallèle des programmes existants.



À moyen terme, poursuit la société de gestion, l'élection aux Etats-Unis de Joe Biden constitue aussi une très bonne nouvelle pour la classe d'actifs. L'un des éléments clés de son programme “good for green” étant un plan d'infrastructures vert de 2000 milliards de dollars.



Il a aussi annoncé désirer la neutralité carbone de son pays pour 2050. Dans ce cadre, estime Mansartis, il est légitime d'espérer que les Etats-Unis deviennent eux aussi un important émetteur d'obligations vertes utilisant cet outil pour financer une partie des projets.



La diversification entamée en 2020 devra se poursuivre en 2021 pour que la classe d'actifs continue d'attirer toujours plus d'investisseurs, prévient le gérant. Selon lui en effet, c'est en pouvant proposer d'avantage de diversification en termes d'émetteurs, de maturités, de caractéristiques et autres que les gérants de fonds d'obligations vertes pourront continuer à attirer des investisseurs soucieux de participer, eux aussi, à la transition écologique et énergétique.