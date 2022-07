L'avertissement sur les bénéfices de Walmart frappe les actions de détail

Le détaillant en ligne Amazon a chuté de 3,4 % dans les échanges de prémarchés, tandis que Nike Inc a perdu 2,1 %. Kroger, Best Buy, Costco, Target, TJX Companies et Home Depot ont perdu entre 2% et 5,4%.

Les analystes de Piper Sandler ont déclaré dans une obligation qu'ils s'attendaient à des révisions à la baisse des perspectives dans l'ensemble de l'espace de vente au détail, les marques axées sur les consommateurs à revenus faibles et moyens étant les plus affaiblies.

Les perspectives de Walmart ont fourni "un regard diagnostique sur le ménage américain moyen", montrant que les consommateurs digèrent la hausse des prix de l'alimentation et des produits essentiels en réduisant les dépenses dans les catégories discrétionnaires telles que l'habillement, selon les analystes de Jefferies.

Walmart, le plus grand employeur privé des États-Unis, a déclaré que son bénéfice annuel pourrait chuter de 13 %, ajoutant qu'il réduirait les prix des vêtements et des marchandises générales de manière plus agressive pour attirer les investisseurs.

"Que nous soyons en récession ou que nous nous dirigions vers une récession générale, cela va ressembler à une récession dans le secteur de l'habillement", ont déclaré les analystes de Citi Research dans une obligation.

Le détaillant à grande surface Target, qui a abaissé ses prévisions de marge bénéficiaire trimestrielle en juin et a déclaré qu'il proposerait des remises plus importantes pour refléter la faiblesse de la demande, publiera ses résultats le mois prochain.

Contrairement à la tendance, Coca-Cola Co a relevé mardi ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l'ensemble de l'année, la demande de sodas sucrés restant forte malgré les augmentations de prix. McDonald's Corp a également annoncé des ventes trimestrielles comparables supérieures aux attentes du marché, même si les dépenses ont grimpé en flèche.