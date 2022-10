L'avion de Caroline Cayeux sort de piste à Orly, pas de blessé

PARIS, 20 octobre (Reuters) - L'avion de Caroline Cayeux a effectué une sortie de piste jeudi soir à son atterrissage à Orly, sans faire de blessé, a annoncé la ministre chargée des Collectivités territoriales sur Twitter.

"Sortie de piste de retour de Rodez : plus de peur que de mal. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. Merci pour vos messages de sympathie, et un immense merci aux sapeurs-pompiers et aux équipes de l’aéroport d’Orly pour leur professionnalisme", a écrit Caroline Cayeux dans un message accompagné d'une photo la montrant marcher dans l'herbe, de nuit, avec l'avion en arrière-plan. (Rédigé par Bertrand Boucey)