Richard "Alex" Murdaugh, l'avocat de Caroline du Sud condamné la semaine dernière pour le meurtre de sa femme et de son fils, a fait appel de sa condamnation et de sa peine d'emprisonnement à perpétuité jeudi, selon des documents judiciaires.

M. Murdaugh, 54 ans, membre d'une puissante famille de Caroline du Sud, a été reconnu coupable le 2 mars de deux chefs d'accusation pour avoir abattu sa femme Maggie, 52 ans, et son plus jeune fils, Paul, 22 ans, dans leur propriété familiale le 7 juin 2021.

Les avocats de M. Murdaugh, qui, selon les procureurs, a commis les meurtres dans le but de dissimuler une dépendance à la drogue et le vol de millions de dollars, ont déposé un recours devant la cour d'appel de l'État.

Le 3 mars, le juge Clifton Newman de la Circuit Court a condamné Murdaugh à la prison pour le reste de sa vie, les peines pour les deux meurtres devant être exécutées consécutivement. Il s'agit de la peine requise par les procureurs, qui n'ont pas demandé la peine de mort.

Descendant d'une famille juridique influente dans une région située à l'ouest de Charleston, M. Murdaugh risquait un minimum de 30 ans de prison pour chacun des deux chefs d'accusation de meurtre prévus par la loi de Caroline du Sud, ainsi qu'un maximum de 10 ans pour deux chefs d'accusation liés à l'utilisation d'armes à feu.

Pendant des décennies, jusqu'en 2006, des membres de la famille Murdaugh ont été les principaux procureurs de la région, et Murdaugh était un éminent avocat spécialisé dans les dommages corporels dans l'État.

M. Murdaugh a clamé son innocence.

Au cours de son procès, les procureurs ont déclaré que M. Murdaugh avait tiré mortellement sur sa femme et son fils pour détourner l'attention d'une série de malversations financières, notamment le vol de millions de dollars à ses partenaires et clients, argent utilisé pour alimenter une dépendance aux opioïdes qui durait depuis des années et pour soutenir un style de vie dispendieux.

Les avocats de M. Murdaugh ont tenté de présenter leur client comme un père de famille aimant qui, bien que confronté à des difficultés financières et à une toxicomanie, n'aurait jamais fait de mal à sa femme et à son enfant.