L'avocat américain Avenatti devrait recevoir des peines consécutives pour ses condamnations -procureurs

Avenatti, 51 ans, a atteint la célébrité des actualités câblées en 2018 en défendant la star du porno Stormy Daniels dans des procès contre le président Trump de l'époque. Mais la carrière de l'avocat basé à Los Angeles s'est effilochée au milieu d'accusations selon lesquelles il a volé Daniels et extorqué 25 millions de dollars à Nike Inc.

Dans un document déposé au tribunal jeudi en fin de journée, les procureurs fédéraux de Manhattan - qui ont obtenu la condamnation d'Avenatti plus tôt cette année pour avoir détourné près de 300 000 dollars des recettes des livres de Daniels - ont déclaré qu'il devrait purger une peine de prison "substantielle" pour une accusation de fraude et une peine de deux ans pour une accusation connexe de vol d'identité.

Ils ont déclaré qu'il devrait purger ces deux peines en plus de la peine de 2 ans et demi de prison pour sa condamnation en 2020 dans l'affaire Nike.

"Non seulement le défendeur a menti et volé quelqu'un en violation de ses devoirs solennels, mais au moment même où il le faisait, il apparaissait à la télévision et dans d'autres médias, se présentant faussement comme le champion de Daniels", ont écrit les procureurs.

Avenatti doit être condamné par le juge de district américain Jesse Furman le 2 juin.

La semaine dernière, Avenatti a demandé une peine de trois ans dans l'affaire Daniels, l'une de ces années devant être purgée concurremment avec la peine infligée à Nike, ce qui réduirait son temps de prison total.

Ses avocats n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Avenatti a promis de faire appel du verdict de culpabilité.

Mme Daniels est connue pour avoir reçu 130 000 $ de l'ancien avocat de M. Trump, Michael Cohen, en échange de son silence avant l'élection de 2016 au sujet de rencontres sexuelles qu'elle dit avoir eues avec M. Trump, ce qu'il a nié.

Avenatti a réussi à libérer Daniels de son accord de non-divulgation avec Trump.