L'avocat d'Alex Jones pourrait subir des conséquences juridiques suite à la publication de relevés téléphoniques

L'avocat de Houston Federico Andino Reynal a reconnu que l'équipe juridique de Jones avait fourni aux avocats des parents d'un enfant tué lors de la fusillade de l'école primaire de Sandy Hook une copie numérique du contenu du téléphone du fondateur d'Infowars, qui comprenait des SMS et des dossiers médicaux.

La divulgation a été rendue publique par un avocat des parents lors d'un échange dramatique avec Jones alors que le procès touchait à sa fin.

La révélation a pu exposer Reynal à des sanctions dans une autre affaire, ainsi que le potentiel de plaintes pour faute professionnelle de la part de Jones, selon les documents du tribunal et les avocats qui ont suivi le procès. Jones pourrait porter plainte pour faute professionnelle contre ses avocats, mais devrait prouver qu'il aurait obtenu un meilleur résultat au procès du Texas si les informations téléphoniques n'avaient pas été communiquées, a déclaré Randy Johnston, un avocat spécialisé dans les fautes professionnelles à Dallas.

"Toute plainte qu'il formulerait serait, essentiellement, 'sans mes avocats, j'aurais réussi à mentir'", a déclaré Johnston.

Reynal a déclaré à Reuters vendredi que son attention "était toujours portée sur le jury et sur la présentation du meilleur dossier possible pour Alex". Il a déclaré que les sanctions demandées contre lui pourraient être un "avantage tactique" de la part de ses adversaires.

Jones n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire. Vendredi, un jury d'Austin a accordé aux parents 45,2 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs contre Jones pour avoir faussement qualifié le massacre de 2012 de canular, en plus d'un verdict de 4,1 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires la veille.

Jeudi, un juge d'Austin avait rejeté la demande de Reynal de protéger les enregistrements téléphoniques et rejeté sa demande d'annulation du procès pour cette divulgation.

Jeudi, un juge de l'État du Connecticut chargé d'une autre affaire de diffamation contre Jones dans le cadre de l'affaire Sandy Hook a ordonné à Reynal et à un autre avocat de Jones, Norm Pattis, de se présenter à la fin du mois pour des audiences visant à envisager des sanctions ou d'autres mesures disciplinaires concernant leur "prétendue" divulgation non autorisée des dossiers médicaux des plaignants de Sandy Hook.

Pattis n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le petit cabinet d'avocats de Reynal à Houston traite principalement des affaires de défense pénale devant les tribunaux d'État et fédéraux.

Il a défendu avec succès Carmen Maria Montiel, une ancienne Miss Venezuela, contre une accusation d'agression contre un agent de bord en 2013. Un jury l'a acquittée en 2015.

Mme Montiel, aujourd'hui candidate républicaine au Congrès, a déclaré que sa fille, qui veut être avocate, a fait un stage avec Reynal. Montiel a déclaré qu'il "fait toujours le mieux pour ses clients".

Reynal a également représenté Cody Wilson, qui dirigeait une entreprise d'armes à feu imprimées en 3-D. Wilson a été accusé d'agression sexuelle en 2018 et a ensuite plaidé coupable à des accusations moins graves. Wilson a déclaré à Reuters vendredi que Reynal avait "une tâche impossible" dans l'affaire Jones, mais qu'il a représenté Jones "du mieux qu'il pouvait."

Avant de lancer son cabinet, Reynal était un procureur américain adjoint pour le district sud du Texas. Auparavant, il a exercé au cabinet d'avocats Baker Botts, selon son profil LinkedIn. Les registres du barreau de l'État du Texas ne répertorient aucune procédure disciplinaire publique à son encontre.

M. Johnston a déclaré que les informations contenues dans le téléphone de Jones et pertinentes pour les plaintes relatives à Sandy Hook auraient dû être fournies aux plaignants avant le procès, dans le cadre d'un processus contrôlé par le tribunal appelé "discovery". Lorsque les avocats de Jones ont découvert qu'ils avaient accidentellement partagé les enregistrements téléphoniques, ils auraient dû au moins avertir Jones avant qu'il ne soit à la barre, a-t-il dit.

Johnston a déclaré que les parents de Sandy Hook pourraient demander des sanctions contre les avocats et éventuellement contre Jones pour ne pas avoir partagé plus tôt des parties pertinentes des données téléphoniques, et qu'il pourrait y avoir une enquête du tribunal pour savoir si d'autres informations n'ont pas été correctement divulguées.

Après le verdict de vendredi, l'avocat des plaignants, Mark Bankston, a déclaré à la juge Maya Guerra Gamble qu'ils demanderaient des sanctions contre les avocats de Jones pour trois raisons, notamment pour avoir dit au jury que leur verdict affecterait le discours légal et protégé d'autres personnes.

Vers la fin de la procédure de vendredi, Reynal a dit à Gamble qu'il avait pris connaissance de la divulgation du téléphone par inadvertance pendant que Jones témoignait mercredi.

"Ce n'est pas vrai", a répondu la juge, disant à Reynal qu'il lui avait remis un e-mail montrant qu'il était au courant 12 jours plus tôt. "C'est notre position", a persisté Reynal, s'attirant un rire du juge.