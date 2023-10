Dans sa déclaration d'ouverture du procès pour fraude de Sam Bankman-Fried, mercredi, l'avocat du fondateur de la bourse de crypto-monnaies FTX a reconnu que son client s'était lancé dans une activité risquée, en soulignant que "la crypto-monnaie n'était pas pour tout le monde".

Pourtant, FTX avait affirmé le contraire dans un message en ligne concernant une course automobile qu'elle parrainait à Miami Beach, en Floride, six mois avant son effondrement en novembre 2022.

Le 13 mai 2022, FTX a publié sur son compte officiel Twitter un message intitulé "Les crypto-monnaies sont pour tout le monde, comme devraient l'être les sports mécaniques", accompagné d'une vidéo montrant des voitures de course, des barmans versant des cocktails et la star du basket-ball à la retraite Shaquille O'Neal en train de donner des high-five.

Lors du procès de M. Bankman-Fried mercredi, les procureurs ont présenté au jury des publicités vidéo de FTX dans lesquelles un narrateur dit "nous invitons tout le monde à entrer", ainsi que des spots mettant en scène le quarterback de la NFL Tom Brady et l'humoriste Larry David.

Bankman-Fried, 31 ans, a plaidé non coupable de deux chefs d'accusation de fraude et de cinq chefs d'accusation de complot concernant l'effondrement de FTX. Les procureurs ont déclaré dans leurs déclarations liminaires de mercredi qu'il avait volé 10 milliards de dollars de fonds de clients pour acheter des biens immobiliers de luxe, faire des dons à des candidats politiques américains et combler les pertes de son fonds spéculatif.

Le marketing de FTX auprès des investisseurs particuliers pour tenter d'élargir l'attrait des crypto-monnaies, qui constituaient autrefois une classe d'actifs de niche, pourrait être un élément clé du procès.

Le procureur Thane Rehn a déclaré que les publicités de FTX présentaient la bourse comme digne de confiance, alors même que M. Bankman-Fried était soupçonné d'avoir volé des dépôts. M. Rehn a déclaré que le recrutement de nouveaux clients a aidé FTX à répondre aux demandes de retrait d'argent des autres clients, masquant ainsi le vol pendant un certain temps.

Mark Cohen, l'avocat de Bankman-Fried, a déclaré que son client n'avait jamais eu l'intention de voler des fonds. Dans son exposé introductif, il a décrit M. Bankman-Fried comme un entrepreneur ambitieux qui a "négligé" des fonctions commerciales essentielles telles que la gestion des risques, alors que FTX connaissait une croissance rapide à l'époque de l'explosion de la valeur des actifs numériques.

"Vous apprendrez que la cryptographie ne convenait pas à tout le monde. D'un côté, c'était nouveau et passionnant", a déclaré M. Cohen en s'adressant au jury. "Mais d'un autre côté, de nombreux facteurs que personne ne contrôlait pouvaient faire monter et descendre la valeur des crypto-monnaies. De même, les sociétés de crypto-monnaies elles-mêmes pouvaient monter et descendre très rapidement."

M. Cohen a également déclaré que "ce n'est pas un crime d'essayer d'amener Tom Brady à faire de la publicité pour votre entreprise".

Un porte-parole de Bankman-Fried n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La vidéo de la course de voitures, baptisée FTX Off the Grid, fait référence à l'époque de l'essor des cryptomonnaies, avant que la hausse des taux d'intérêt n'entraîne la vente de jetons comme le bitcoin. Elle montre des femmes en maillot de bain posant sur une plage avec une mascotte de l'équipe de basket-ball Miami Heat et une foule dansant lors d'un concert avec des fumigènes et des lumières clignotantes.

Les promoteurs célèbres de FTX, dont O'Neal, Brady et David, ont été poursuivis en justice au motif qu'ils se seraient livrés à des pratiques trompeuses. Les célébrités ont déclaré que les poursuites devaient être rejetées, arguant qu'elles n'étaient pas à l'origine des pertes subies par les investisseurs de FTX.