L'avocat de Depp interroge Heard sur la drogue et les billets d'amour dans une affaire de diffamation.

Depp, 58 ans, poursuit Heard pour 50 millions de dollars, affirmant qu'elle l'a diffamé lorsqu'elle a prétendu être victime de violence domestique. Il a témoigné qu'il n'a jamais frappé Heard et a soutenu qu'elle était l'agresseur dans leur relation.

Pendant son contre-interrogatoire, l'avocat de Depp, Camille Vasquez, a montré aux jurés un couteau que Heard a offert à Depp en 2012. Heard, surtout connue pour son rôle dans "Aquaman", a déclaré que Depp était déjà devenu violent à ce moment-là et qu'il s'en prenait souvent à elle lorsqu'il était ivre ou qu'il prenait de la drogue.

"C'est le couteau que vous avez offert à l'homme qui devenait ivre et violent envers vous ?" a dit Vasquez à Heard, qui a répondu qu'elle ne pensait pas qu'il la poignarderait avec.

Heard, 36 ans, a contre-attaqué Depp pour 100 millions de dollars, arguant que Depp l'a salie en la traitant de menteuse. Elle a déclaré qu'elle n'avait frappé Depp que pour se défendre ou défendre sa sœur.

Mardi, l'avocat de Depp a lu des extraits d'un journal que Heard a dit que le couple tenait pour partager des obligations d'amour.

"L'amour véritable ne concerne pas seulement la folie de la passion ou au contraire la sécurité de la paix. Non, il s'agit des deux", a écrit Heard en mai 2015, deux mois après une dispute au cours de laquelle le haut du majeur droit de Depp a été coupé.

"Je veux toujours, peut-être plus que jamais, te déchirer, te dévorer et en savourer le goût", a-t-elle ajouté.

Depp a déclaré que Heard a jeté une bouteille de vodka qui a blessé son doigt, tandis que Heard a dit qu'il était probable que Depp se soit blessé lui-même lorsqu'il a brisé un téléphone en "éclats".

Dans un autre extrait du journal, après leur lune de miel de juillet 2015 à bord de l'Orient Express, Heard a déclaré qu'elle "ne pouvait pas imaginer une lune de miel plus magnifique", et a ajouté : "Je t'aime de plus en plus chaque jour qui passe."

Heard avait déclaré aux jurés lundi que Depp l'avait agressée et avait enroulé un T-shirt autour de son cou pendant le voyage.

Interrogée sur les entrées, Heard a répondu qu'elle essayait de "nourrir autant de paix" que possible, et que "quand les choses allaient bien, elles allaient vraiment bien."

Vasquez a également montré aux jurés un programme proposé pour son mariage avec Depp. L'agenda prévoyait du temps pour une "soirée dansante, des drogues et de la musique" après le dîner de répétition.

"Vous avez prévu d'avoir de la drogue à votre mariage avec quelqu'un que vous caractérisez comme un toxicomane ?" a demandé Vasquez.

Heard a déclaré que le programme était une ébauche qui a subi des modifications.

Les acteurs se sont mariés en février 2015 et leur divorce a été finalisé environ deux ans plus tard.

L'affaire judiciaire est centrée sur un article d'opinion de Heard paru en décembre 2018 dans le Washington Post. L'article ne mentionnait jamais le nom de Depp, mais son avocat a déclaré aux jurés qu'il était clair que Heard faisait référence à lui.

Depp, qui faisait autrefois partie des plus grandes stars d'Hollywood, a déclaré que les allégations de Heard lui ont coûté "tout". Un nouveau film "Pirates des Caraïbes" a été mis en attente, et Depp a été remplacé dans la franchise cinématographique "Les animaux fantastiques", un spin-off de "Harry Potter".

Les avocats de Heard ont fait valoir qu'elle a dit la vérité et que son opinion était protégée par la liberté d'expression en vertu du premier amendement de la Constitution américaine.

Il y a moins de deux ans, Depp a perdu un procès en diffamation contre le Sun, un tabloïd britannique qui l'avait qualifié de "batteur de femmes". Un juge de la Haute Cour de Londres a statué qu'il avait agressé Heard à plusieurs reprises.

Les avocats de Depp ont déposé l'affaire dans le comté de Fairfax, en Virginie, car le Washington Post y est imprimé. Le journal n'est pas un défendeur.