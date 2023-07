Un avocat du gestionnaire de fonds spéculatifs Solo Capital de Sanjay Shah a demandé mercredi aux plus hauts juges britanniques de bloquer une action en justice danoise de 1,44 milliard de livres (1,8 milliard de dollars) concernant les systèmes "cum-ex", qui ont prospéré après la crise mondiale du crédit de 2008.

Kieron Beal, avocat de M. Shah et de ses associés, a déclaré à la Cour suprême britannique que l'autorité douanière et fiscale danoise, Skatteforvaltningen (SKAT), qui intente l'action en justice, tentait de combler un vide fiscal créé par sa propre erreur.

"Il s'agit de l'application extra-territoriale du régime fiscal danois dans cette juridiction", a déclaré M. Beal lors de la première des deux journées d'audience.

L'affaire dépend en partie de la décision des juges de décider si SKAT tente d'utiliser les tribunaux anglais pour faire appliquer ses lois fiscales, ce qui n'est pas autorisé en vertu d'une règle dite "règle des recettes".

La SKAT affirme que sa demande ne porte pas sur l'impôt dû, mais qu'elle est victime d'une fraude civile. Elle allègue que Solo Capital et d'autres ont utilisé un stratagème pour l'inciter à rembourser de prétendus impôts sur des dividendes qui n'ont jamais été versés entre 2012 et 2015.

L'agence affirme que Solo Capital et d'autres, qui ont demandé à la Cour suprême d'annuler une décision de la Cour d'appel autorisant la poursuite de l'affaire, ne possédaient aucune action dans des sociétés danoises et que leurs demandes de "remboursements d'impôts sur les dividendes" étaient "un mensonge du début à la fin", comme l'indiquent les documents déposés au tribunal.

M. Shah, qui est basé à Dubaï et de nationalité britannique, nie toute malversation.

Dans les montages dits "cum-ex", les actions étaient échangées rapidement entre banques, investisseurs et fonds spéculatifs afin de brouiller la propriété des actions, de permettre à plusieurs parties de demander des remboursements d'impôts et d'exploiter les codes fiscaux de pays tels que le Danemark, l'Allemagne et la Belgique.

Depuis, ces opérations ont donné lieu à des perquisitions dans les banques, à des arrestations et à des poursuites judiciaires. Le Danemark a inculpé huit citoyens britanniques et américains pour ce système qui, selon lui, lui a coûté plus de 12,7 milliards de couronnes danoises (1,86 milliard de dollars).

Un deuxième Britannique, inculpé dans le cadre de cette affaire, a été extradé de Grande-Bretagne vers le Danemark mardi.

Shah, qui a également été inculpé par les procureurs danois, est extradé des Émirats arabes unis, comme l'a déclaré un responsable émirati en avril. (1 $ = 6,8399 couronnes danoises) (1 $ = 0,7866 livres) (Reportage de Kirstin Ridley ; Rédaction d'Alexander Smith)