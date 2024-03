L'avocat du magnat de la musique Sean "Diddy" Combs a déclaré mardi que le rappeur faisait l'objet d'une "chasse aux sorcières" après que des poursuites civiles l'ont accusé d'inconduite sexuelle et que les autorités fédérales ont effectué des perquisitions dans deux de ses propriétés.

Lundi, le ministère américain de la sécurité intérieure a déclaré qu'il avait ouvert une enquête sur la star du hip-hop Combs et perquisitionné ses domiciles dans la région de Miami et à Los Angeles.

Aaron Dyer, l'un des avocats de Combs, a qualifié ces perquisitions de "surutilisation flagrante de la force militaire".

Des images de la télévision locale ont montré lundi un véhicule blindé et des agents armés de fusils devant le domicile de M. Combs à Los Angeles. Les autorités ont arrêté certaines personnes dans la propriété, les mains liées par des attaches de type zip.

M. Combs a coopéré avec les autorités, a déclaré M. Dyer, et ni lui ni aucun membre de sa famille n'ont été arrêtés ou n'ont vu leurs déplacements limités.

"Cette embuscade sans précédent, associée à une présence médiatique avancée et coordonnée, conduit à un jugement prématuré de M. Combs et n'est rien d'autre qu'une chasse aux sorcières basée sur des accusations sans fondement formulées dans des procès civils", a ajouté M. Dyer.

Le département de la sécurité intérieure n'a pas précisé sur quoi il enquêtait au sujet de M. Combs et n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les remarques de M. Dyer.

L'agence dispose d'une large compétence pour enquêter sur les mouvements illégaux de personnes, de marchandises, d'argent, de technologies et de contrebande à destination, en provenance et à travers les États-Unis, y compris le trafic sexuel.

Dans une plainte civile déposée à Manhattan à la mi-novembre, la chanteuse de R&B Cassandra Ventura a accusé Combs de l'avoir soumise à des violences physiques, à l'esclavage sexuel et au viol au cours d'une relation professionnelle et amoureuse qui a duré dix ans.

L'action en justice fait état de violations des lois sur le trafic sexuel et la traite des êtres humains. Ventura et Combs, qui s'est fait appeler P. Diddy, Puff Daddy et Diddy, ont réglé l'affaire dans des conditions confidentielles. Les représentants de Combs ont déclaré à l'époque que le règlement n'était "en aucun cas une reconnaissance d'actes répréhensibles".

L'action en justice est l'une des quatre plaintes civiles au moins déposées ces derniers mois concernant des allégations d'agression sexuelle à l'encontre de Combs.

"Il n'y a eu aucune conclusion de responsabilité criminelle ou civile concernant ces allégations", a déclaré M. Dyer mardi. "M. Combs est innocent et continuera à se battre chaque jour pour laver son nom.

M. Combs, fondateur du célèbre label Bad Boy Records, est l'un des producteurs et dirigeants les plus influents du hip-hop, un artiste à succès et l'impresario de sa propre ligne de vêtements Sean John.