L'avocat de la Maison blanche coopère à l'enquête russe - NYT

WASHINGTON, 19 août (Reuters) - Le principal avocat de la Maison blanche coopère de manière étroite avec l'équipe du procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur une possible collusion entre des membres de l'équipe de campagne de Donald Trump et des responsables russes, a rapporté samedi le New York Times.

Donald McGahn a fait le récit détaillé d'épisodes auxquels s'intéressent les enquêteurs pour établir si le président américain a fait obstruction à cette enquête, ajoute le journal, qui cite une dizaine d'anciens et actuels représentants de la Maison blanche ainsi que des personnes informées du sujet.

L'avocat de McGahn a confirmé dans la soirée que son client coopérait avec l'équipe de Robert Mueller.

"Il a répondu intégralement et honnêtement aux questions", a ajouté William Burck, soulignant que Donald Trump n'avait pas empêché McGahn de s'exprimer.

Après la parution de l'article du New York Times, Donald Trump a déclaré sur Twitter avoir encouragé McGahn et l'ensemble du personnel de la Maison blanche à coopérer avec l'équipe du procureur spécial Robert Mueller.

Une source proche du dossier a dit à Reuters que McGahn coopérait volontairement en tant que témoin régulier, conformément à la demande émise par la Maison blanche auprès d'un grand nombre de membres de son personnel.

McGahn a énoncé les faits et rien de ce qu'il a vu ou entendu ne constituait une entrave à la justice de la part de Donald Trump, a ajouté cette source, précisant ne pas penser que McGahn avait fourni des informations incriminantes sur Trump.

Selon le New York Times, McGahn s'est entretenu à au moins trois reprises avec les enquêteurs au cours des neuf derniers mois, pour plus de 30 heures d'entretien au total.

Il a décrit la fureur de Trump à l'égard de l'enquête russe, la manière dont le chef de la Maison blanche exhortait McGahn à agir et la volonté de Trump de placer un loyaliste à la tête de l'enquête.

McGahn a averti qu'il n'avait jamais vu Trump aller au-delà de son autorité légale, rapporte le journal.

Une source proche du président a déclaré samedi à Reuters que Donald Trump n'était pas inquiet parce qu'il avait le sentiment de ne rien avoir fait de mal.

"J'ai autorisé l'avocat de la Maison blanche Don McGahn, et tous les autres membres du personnel de la Maison blanche, à coopérer pleinement avec le procureur spécial", a écrit Trump sur Twitter samedi soir.

"En plus de cela nous avons volontiers donné un million de pages de documents. La plus grande transparence de l'histoire", a-t-il ajouté.

"Pas de collusion, Pas d'obstruction. Chasse aux sorcières!", a de nouveau répété Trump. (Lucia Mutikani, Steve Holland et Karen Freifeld; Jean Terzian pour le service français)