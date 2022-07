L'avocat du Prince Harry affirme que les représentants royaux auraient dû rester en dehors de la décision de protection

Harry, qui a déménagé aux États-Unis il y a deux ans avec son épouse Meghan pour mener une vie plus indépendante, conteste la décision de ne plus recevoir de protection policière même s'il en assume lui-même le coût.

L'avocat du prince Harry, Shaheed Fatima, a déclaré lors d'une audience de la Haute Cour que le secrétaire privé de la reine, Edward Young, faisait partie de l'organisation qui a décidé que Harry ne devait plus recevoir le même degré de protection après avoir cessé d'être un royal actif.

Fatima a déclaré que Harry ne savait pas à l'époque que des membres de la maison royale étaient impliqués dans la décision et que certains membres n'auraient pas dû l'être.

"Il ne savait pas du tout à ce moment-là que la maison royale était impliquée. Il a dit qu'on lui avait dit que c'était une décision indépendante", a-t-elle déclaré.

La décision a été prise en février 2020 par le Comité exécutif pour la protection de la royauté et des personnalités publiques [RAVEC], au nom du ministère de l'Intérieur.

Les avocats de Harry ont déclaré qu'on lui avait refusé la possibilité de faire des représentations auprès du comité et que sa proposition de payer la sécurité ne leur avait pas été transmise avant que la décision ne soit prise.

"On peut soutenir que, s'il y avait eu une procédure équitable, le RAVEC aurait ou pourrait avoir pris une décision différente", ont déclaré ses avocats.

L'équipe juridique du Home Office a déclaré que la demande de révision judiciaire de la décision présentée par le prince Harry devait être rejetée parce que les "tensions" entre lui et la maison royale n'étaient pas pertinentes et que c'était son changement de statut de royal non actif qui avait conduit à la décision du RAVEC.

"Le RAVEC (n'est) pas tenu de proposer une protection sur une base automatique permanente", a déclaré James Eadie, avocat du ministère de l'Intérieur.

Les avocats de l'État ont déclaré dans les documents du tribunal que si la demande de Harry était refusée, ils demanderaient tous les frais encourus.

"Le trésor public ne devrait pas avoir à supporter le coût de la conduite de ce litige et d'une demande qui n'aurait pas dû être introduite du tout", a ajouté le ministère de l'Intérieur.

La cour a déclaré qu'elle viserait à décider d'ici la fin du mois si elle accordait un contrôle judiciaire complet de la décision de mettre fin à la protection de Harry.