L'avortement donne un caractère urgent à la revanche démocrate Cuellar-Cisneros au Texas.

L'élection dans un district situé le long de la frontière américano-mexicaine est la troisième compétition entre Cuellar, qui occupe le siège depuis 2005, et Cisneros, un avocat de 28 ans qui n'a pas réussi à le déloger en 2020 mais l'a forcé à un second tour lors des primaires de mars de cette année.

La course a pris une nouvelle urgence ces dernières semaines après qu'une fuite d'avis a indiqué que la Cour suprême pourrait annuler une décision de 1973 qui a légalisé l'avortement dans tout le pays.

Cuellar, 66 ans, est le seul démocrate de la Chambre à s'opposer au droit à l'avortement, et les groupes de défense du droit à l'avortement ont dépensé au moins 160 000 $ pour soutenir la campagne de Cisneros.

M. Cuellar a déclaré que Cisneros mettrait en danger la sécurité publique et nuirait à l'économie locale en réduisant le financement des forces de l'ordre dans un district où de nombreux électeurs travaillent pour des agences de patrouille frontalière.

Cisneros a depuis pris ses distances par rapport à son précédent appel à la suppression des services américains de l'immigration et des douanes.

Les analystes politiques ont déclaré qu'une victoire de Cisneros pourrait menacer les chances des démocrates de conserver le siège lors des élections du 8 novembre, lorsque les républicains espèrent prendre le contrôle de la Chambre des représentants.

Mais la force de Cuellar lors de l'élection générale ne devrait pas être une fatalité, a déclaré Joshua Blank, directeur de recherche du Texas Politics Project à l'Université du Texas à Austin.

"La réalité est que Cisneros a été très proche de détrôner Cuellar à deux reprises à ce stade", a déclaré Blank. "S'il ne peut pas battre Cisneros, alors je pense que la logique sous-jacente devrait être remise en question."

Cisneros a bénéficié d'une reconnaissance accrue de son nom et d'une enquête du FBI qui a vu des descentes au domicile et au bureau de Cuellar.

Les divulgations financières de vendredi ont montré qu'elle a collecté près de 1,4 million de dollars de plus que lui et qu'elle dispose d'environ 400 000 dollars de plus que Cuellar.

Cette course est l'une des nombreuses batailles primaires de mi-mandat qui se déroulent mardi entre les démocrates sortants de la Chambre des représentants et les challengers progressistes.

En Oregon, Jamie McLeod-Skinner semble prêt à évincer le titulaire modéré Kurt Schrader, tandis qu'en Pennsylvanie, la progressiste Summer Lee a une légère avance sur Steve Irwin. D'autres challengers progressistes comme Nina Turner en Ohio ont perdu.