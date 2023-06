L'une des plus remarquables découvertes archéologiques italiennes depuis des décennies sera exposée ce mois-ci : des statues étrusques et romaines extraites de la boue en Toscane grâce, en partie, à l'intuition d'un éboueur à la retraite.

Environ deux douzaines de statues en bronze datant du troisième siècle avant J.-C. au premier siècle après J.-C., extraites des ruines d'une ancienne station thermale, seront exposées au palais du Quirinal, à Rome, à partir du 22 juin, après des mois de restauration.

Lorsque la découverte a été annoncée en novembre, les experts l'ont qualifiée de plus grande collection de statues antiques en bronze jamais trouvée en Italie et l'ont saluée comme une percée qui allait "réécrire l'histoire".

Les statues ont été trouvées en 2021 et 2022 dans le village de San Casciano dei Bagni, situé au sommet d'une colline, qui abrite encore des thermes populaires, et où les archéologues soupçonnaient depuis longtemps la possibilité de découvrir des ruines antiques.

Les premières tentatives pour les localiser ont toutefois été infructueuses.

Les fouilles ont commencé en 2019 sur un petit terrain situé à côté des thermes publics du village datant de la Renaissance, mais des semaines de fouilles n'ont révélé "que des traces de quelques murs", a déclaré la maire de San Casciano, Agnese Carletti.

C'est alors que Stefano Petrini, ancien binier et historien local amateur, a eu un "flash" d'intuition, se souvenant que des années auparavant, il avait vu des morceaux d'anciennes colonnes romaines sur un mur situé de l'autre côté des thermes publics.

Les colonnes ne pouvaient être vues que depuis un jardin abandonné qui avait appartenu à son ami, le défunt marchand de légumes de San Casciano, qui y cultivait des fruits et des légumes pour les vendre dans le magasin du village.

Lorsque M. Petrini y a emmené des archéologues, ceux-ci ont su qu'ils avaient trouvé le bon endroit.

"Tout est parti de là, des colonnes", a déclaré M. Petrini.

UN "PETIT GARÇON MAIGRE" TIRÉ DE LA BOUE

Emanuele Mariotti, chef du projet archéologique de San Casciano, a déclaré que son équipe était "assez désespérée" avant de recevoir le tuyau qui a conduit à la découverte d'un sanctuaire au centre de l'ancien complexe thermal.

Les statues trouvées à cet endroit étaient des propositions des Romains et des Étrusques qui se tournaient vers les dieux pour obtenir une bonne santé, tout comme les pièces de monnaie et les sculptures de parties du corps telles que les oreilles et les pieds qui ont également été retrouvées sur le site.

L'une des découvertes les plus spectaculaires est le bronze du "petit maigre", une statue d'environ 90 cm de haut représentant un jeune Romain souffrant apparemment d'une maladie osseuse. Une inscription indique que son nom est "Marcius Grabillo".

"Lorsqu'il est sorti de la boue, et qu'il était donc partiellement recouvert, il ressemblait au bronze d'un athlète... mais une fois nettoyé et vu correctement, il était clair qu'il s'agissait de celui d'un malade", a déclaré Ada Salvi, archéologue du ministère de la culture pour les provinces toscanes de Sienne, Grosseto et Arezzo.

Mme Salvi a précisé que des traces de propositions plus inhabituelles ont également été retrouvées, notamment des coquilles d'œuf, des pommes de pin, des noyaux de pêches et de prunes, des outils chirurgicaux et une mèche de cheveux bouclés vieille de 2 000 ans.

"Cela ouvre une fenêtre sur la façon dont les Romains et les Étrusques vivaient le lien entre la santé, la religion et la spiritualité", a-t-elle déclaré. "Il y a tout un monde de signification qui doit être compris et étudié".

D'AUTRES TRÉSORS À DÉCOUVRIR

Le sanctuaire a été scellé au début du cinquième siècle après J.-C., lorsque l'ancien complexe thermal a été abandonné, laissant ses statues préservées pendant des siècles par la boue chaude des bains.

Les fouilles reprendront à la fin du mois de juin. Selon Mme Mariotti, "il est certain" que d'autres vestiges seront découverts dans les années à venir, peut-être même les six ou douze autres statues qui, selon une inscription, auraient été laissées par Marcius Grabillo.

"Nous venons à peine de soulever le couvercle", a-t-il déclaré.

Après l'exposition de Rome, les statues et autres artefacts trouveront un nouvel écrin dans un musée que les autorités espèrent ouvrir à San Casciano d'ici deux ans.

M. Petrini espère que ces trésors apporteront "emplois, culture et connaissances" à son village de 1 500 habitants, qui lutte contre le dépeuplement à l'instar d'une grande partie de l'Italie rurale.

Mais il est réticent à s'attribuer le mérite de leur découverte.

"Les choses importantes arrivent toujours grâce à plusieurs personnes, jamais grâce à une seule", a-t-il déclaré. "Jamais.