L'écart commercial du Japon se creuse alors que les coûts d'importation augmentent en raison des pressions de l'offre.

Les perspectives d'une reprise tirée par la demande privée ont toutefois été renforcées par un indicateur des dépenses d'investissement qui a enregistré sa première hausse mensuelle en trois mois.

Les données mitigées de jeudi font suite à la chute du yen à son plus bas niveau depuis deux décennies par rapport au dollar au début du mois, ce qui a alimenté les craintes d'une détérioration des termes de l'échange et d'un fardeau financier supplémentaire pour l'économie japonaise, pauvre en ressources, en raison de l'augmentation des coûts d'importation.

La faiblesse du yen, autrefois considérée comme une aubaine pour l'économie axée sur les exportations, a désormais moins d'impact, car les expéditions sont de plus en plus petites en raison du passage continu des fabricants japonais à la production offshore.

Les exportations japonaises ont augmenté de 12,5 % en avril par rapport à l'année précédente, selon les données du ministère des Finances, grâce aux expéditions de voitures à destination des États-Unis, ce qui est légèrement inférieur à la hausse de 13,8 % attendue par les économistes dans un sondage Reuters. Elle fait suite à une hausse de 14,7 % en mars.

Dans un signe inquiétant pour les perspectives, les expéditions à destination de la Chine ont chuté de 5,9 % en avril, la plus forte baisse depuis mars 2020, alors que de lourdes restrictions COVID-19 dans les grandes villes comme Shanghai ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et paralysé l'activité économique. Les importations en provenance de Chine -- le plus grand partenaire commercial du Japon -- ont également connu la plus forte baisse depuis septembre 2020, selon les données.

"Les gains d'importation causés par la hausse des prix du pétrole brut et la faiblesse du yen signifient un transfert de la richesse nationale vers les pays producteurs de pétrole, privant le Japon de pouvoir d'achat", a déclaré Takeshi Minami, économiste en chef à l'Institut de recherche Norinchukin.

"À ce titre, la reprise économique du Japon dépend de l'évolution de la situation coronarienne dans le pays et en Chine, le verrouillage de Shanghai ayant perturbé l'activité du côté de l'offre et de la consommation."

Les importations ont augmenté de 28,2 % au cours de l'année qui s'est terminée en avril, alors que l'estimation médiane prévoyait une augmentation de 35,0 %, car la faiblesse du yen a fait grimper les prix mondiaux des produits de base déjà en hausse. Les importations ont atteint un record de 8,9 trillions de yens (69,27 milliards de dollars), dépassant les exportations de 8 trillions de yens.

Il en résulte un déficit commercial de 839,2 milliards de yens, inférieur à l'estimation médiane d'un déficit de 1 150 milliards de yens, mais affichant un neuvième mois consécutif dans le rouge.

Les analystes ont mis en garde contre les risques d'une inflation prolongée par les coûts pour l'économie fragile, les facteurs externes, et non la demande intérieure, faisant grimper la facture des importations.

"Si les politiques de zéro-COVID sont prolongées, cela aura un impact très dur", a déclaré Taro Saito, chargé de recherche exécutif à l'Institut de recherche NLI, ajoutant que les expéditions vers la Chine représentent plus d'un cinquième des exportations du Japon.

Des données distinctes ont montré jeudi que les commandes de machines au Japon ont augmenté de 7,1 % en mars par rapport au mois précédent, contre une augmentation de 3,7 % attendue par les économistes dans un sondage Reuters.

Cette série de données volatiles, considérée comme un indicateur principal des dépenses d'investissement pour les six à neuf mois à venir, a fourni une lueur d'espoir pour une reprise basée sur la demande intérieure.

L'économie japonaise s'est contractée au premier trimestre, les restrictions COVID-19 ayant frappé le secteur des services et la flambée des prix des matières premières ayant créé de nouvelles pressions.

(1 $ = 128,4800 yens)