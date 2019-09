L'écart entre les attentes et la préparation en matière de prévoyance se creuse

Zurich (awp) - L'écart entre les attentes des Suisses après leur retraite et leur préparation effective à cette phase de leur vie ne cesse de se creuser, estime Raiffeisen. Alors qu'une personne sur trois souhaite prendre une retraite anticipée, la préparation financière à ce titre demeure insuffisante. Il devient urgent d'agir, note la banque.

Publiant jeudi la 2e édition de son Baromètre de la prévoyance, le 3e groupe bancaire helvétique note que les plans de vie et par conséquent les besoins en matière de financement, changent radicalement. La situation en matière de prévoyance est préoccupante, écrit l'établissement st-gallois à la lumière du repli de quasiment l'ensemble des indicateurs de son analyse.

Considéré dans son ensemble, la baromètre est passé en l'espace d'un an de 587 à 533 points, la valeur maximale étant fixée à 1000. Evoquant l'insuffisance de la préparation financière, Raiffeisen note que les montants investis dans le 3e pilier ont certes augmenté, mais la part des personnes âgées entre 18 et 65 ans qui n'en disposent pas reste élevée, avec 25%.

Le baromètre met en outre en lumière une érosion de la confiance vis-à-vis du système suisse des trois piliers, et en particulier envers les institutions de prévoyance. De plus en plus de personnes, en particulier les jeunes, pensent que l'Etat et les employeurs sont responsables de la prévoyance vieillesse. Selon Raiffeisen, le phénomène pourrait être une conséquence de la votation sur le financement de l'AVS acceptée par la peuple en mai 2019.

Le baromètre de la prévoyance s'appuie sur une enquête réalisée entre le 17 et le 28 juillet 2019 par l'Institut Link auprès de 1027 personnes âgées de 18 à 65 ans, et sur l'analyse des données économiques. Les résultats de l'enquête sont représentatifs de toutes les régions du pays et se veulent un état des lieux de la prévoyance vieillesse financière en Suisse.

