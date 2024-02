L'écart entre les rendements des obligations d'entreprises de mauvaise qualité et les bons du Trésor américain est tombé à son niveau le plus bas depuis plus de deux ans, signe que la confiance globale des investisseurs s'accroît.

Sur l'indice ICE BofA U.S. High Yield, une référence couramment utilisée pour le marché des obligations de pacotille, l'écart ajusté en fonction des options est tombé à 322 points de base jeudi en fin de journée, son niveau le plus bas depuis janvier 2022.

Ces écarts reflètent le supplément de rendement exigé par les investisseurs pour détenir les obligations d'entreprise les moins bien notées par rapport aux bons et obligations du Trésor, qui sont considérés comme les instruments financiers les plus sûrs car le risque de défaillance du gouvernement américain est quasiment nul.

L'OAS des obligations de pacotille est considéré comme une jauge de la confiance du marché et un écart qui se réduit indique généralement que les investisseurs considèrent que les conditions financières sont saines et qu'ils sont moins préoccupés par la défaillance d'une entreprise.

L'optimisme règne actuellement sur les marchés grâce à un rallye record à Wall Street et à une économie étonnamment résistante. Cela a fait grimper les rendements des bons du Trésor cette année.

Le "junk spread" a bondi à plus de 1 000 points de base en mars 2020, lorsque l'apparition de la pandémie COVID-19 a attisé la panique sur les marchés.

L'indice High Yield lui-même est proche d'un record établi au début du mois. Pendant ce temps, l'indice ICE BofA U.S. Investment Grade corporate bond est tombé à son plus bas niveau en deux mois la semaine dernière. Son OAS était de 93 pb lors de la mise à jour de jeudi en fin de journée, le plus étroit depuis novembre 2021. (Reportage d'Alden Bentley, édition de William Maclean et Alexander Smith)