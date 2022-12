L'échange de batteries stimule l'essor des motos électriques au Kenya

C'est le signe d'une révolution de la moto électrique qui commence à se développer au Kenya, où les motos à moteur à combustion sont un moyen moins cher et plus rapide de se déplacer que les voitures, mais dix fois plus polluant selon les experts environnementaux.

La plus grande économie d'Afrique de l'Est mise sur les motos électriques, son approvisionnement en électricité à forte teneur en énergies renouvelables et sa position de centre technologique et de start-up pour mener la transition de la région vers une mobilité électrique sans émissions.

Le système d'échange de batterie permet non seulement de gagner du temps - ce qui est essentiel pour les plus d'un million de motocyclistes kényans, dont la plupart utilisent les motos à des fins commerciales - mais aussi de faire économiser de l'argent aux acheteurs, car de nombreux vendeurs suivent un modèle dans lequel ils restent propriétaires de la batterie, la pièce la plus chère de la moto.

"Cela n'a pas beaucoup de sens économique et commercial pour eux d'acquérir une batterie... qui doublerait presque le coût du vélo", a déclaré Steve Juma, cofondateur de la société de vélos électriques Ecobodaa.

Ecobodaa a actuellement 50 motos électriques d'essai sur la route et prévoit d'en avoir 1 000 d'ici à la fin de 2023. Elle les vend environ 1 500 dollars chacune - à peu près le même prix que les vélos à moteur à combustion grâce à l'exclusion de la batterie du coût.

Après l'achat initial, la motocyclette électrique - conçue pour être suffisamment robuste pour traverser des routes rocailleuses - est moins chère à utiliser que les motos à essence.

"Avec une moto normale, je consomme chaque jour du carburant pour une valeur d'environ 700 à 800 shillings kenyans (5,70 à 6,51 $), mais avec cette moto, lorsque je change une batterie, j'obtiens une batterie à 300 shillings", a déclaré Kevin Macharia, 28 ans, qui transporte des marchandises et des passagers autour de Nairobi.

PLANS D'EXPANSION

Ecobodaa n'est qu'une des nombreuses start-ups de motos électriques basées à Nairobi qui s'efforcent de faire leurs preuves au Kenya avant de se développer en Afrique de l'Est.

L'approvisionnement constant en électricité du Kenya, qui est renouvelable à environ 95 % grâce à l'hydroélectricité et qui dispose d'un réseau étendu, a été un soutien majeur pour la croissance du secteur, a déclaré Jo Hurst-Croft, fondateur d'ARC Ride, une autre startup de motos électriques basée à Nairobi.

La compagnie d'électricité du pays estime qu'elle produit suffisamment d'électricité pour recharger deux millions de motos électriques par jour : l'accès à l'électricité dans le pays est supérieur à 75 %, selon la Banque mondiale, et encore plus élevé à Nairobi.

L'Ouganda et la Tanzanie disposent également de réseaux robustes et riches en énergies renouvelables qui pourraient soutenir la mobilité électrique, a déclaré Hurst-Croft.

"Nous installons plus de 200 stations d'échange à Nairobi et nous nous étendons à Dar es Salaam et à Kampala", a déclaré Hurst-Croft.

(1 $ = 122,9000 shillings kenyans)