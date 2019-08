L'échange de prisonniers avec Moscou n'a pas encore eu lieu, dit Kiev

(Actualisé avec démenti de la présidence ukrainienne)

KIEV, 30 août (Reuters) - La présidence ukrainienne a démenti vendredi qu'un échange de prisonniers avec la Russie ait eu lieu, précisant que les tractations se poursuivent entre Kiev et Moscou.

Les services de Volodimir Zelenski ont réagi à des propos tenus un peu plus tôt sur Facebook par le procureur général ukrainien, qui avait laissé entendre que 24 marins ukrainiens détenus en Russie ainsi que le cinéaste Oleg Sentsov étaient en route pour Kiev.

Des sources anonymes citées par les agences russes TASS et Interfax ont rapporté jeudi qu'Oleg Sentsov, condamné en Russie pour terrorisme, avait été transféré de sa prison dans la région arctique à un centre de détention à Moscou alors que la Russie et l'Ukraine négociaient un possible échange de prisonniers.

"Le processus d'échange de prisonniers se poursuit. Les informations selon lesquelles il a eu lieu sont inexactes", a déclaré la présidence ukrainienne.

Une source à Moscou citée par l'agence Interfax a également démenti que l'échange ait eu lieu. (Pavel Polityuk; Jean Terzian et Tangi Salaün pour le service français)