L'école ukrainienne de Vienne se démène pour faire face à l'afflux d'enfants

L'école est trop heureuse d'accueillir l'afflux d'enfants réfugiés fuyant la guerre chez eux, mais la nécessité d'augmenter la capacité a mis à l'épreuve les compétences organisationnelles des administrateurs de l'école.

"Nous avons effectivement réagi immédiatement", a déclaré à Reuters Rostyslav Tys, l'un des quatre organisateurs administratifs de l'école ukrainienne du samedi à Vienne, ajoutant que le nombre d'élèves de l'école a bondi à près de 1 000 après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, contre 250 à 300 auparavant.

"Nous sommes passés à un fonctionnement en deux équipes le samedi, ce qui n'était jamais arrivé ici auparavant ... puis nous avons introduit des cours le dimanche dans une école du samedi afin de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, nous occuper de ce nombre d'enfants réfugiés."

L'Autriche n'est qu'à environ 500 km (310 miles) de l'Ukraine mais sa communauté ukrainienne est relativement petite - environ 16 000 personnes avant le début de la guerre. La plupart des Ukrainiens qui arrivent voyagent plus loin, notamment en Allemagne. Pourtant, l'Autriche a enregistré jusqu'à présent environ 40 000 personnes qui ont l'intention de rester depuis l'invasion.

L'école du samedi, qui propose des cours pour tous les âges jusqu'à 18 ans, enseigne une gamme complète de matières allant de la géographie à la chimie et à la littérature, le tout en ukrainien.

Face à l'augmentation de la demande, l'école voulait éviter d'avoir de grandes classes de 30 élèves ou plus, mais ne voulait pas non plus refuser trop d'enfants, a déclaré Tys. Il y a maintenant une liste d'attente pour l'admission.

"Cela a été un défi pour nous", a déclaré Tys, directeur d'une société de conseil en gestion qui, pendant son temps libre, administre l'école avec trois autres personnes tandis qu'un professeur principal supervise les questions académiques.

Les cours ont lieu dans un lycée autrichien du centre de Vienne, près de plusieurs hôtels de luxe où se sont récemment tenues les négociations sur le nucléaire iranien, un cadre qui pourrait difficilement être plus différent de la guerre que les enfants et leurs proches ont fuie.

"Certains comprennent ce qui se passe en Ukraine, d'autres peut-être pas encore tout à fait", a déclaré une enseignante d'enfants de huit à neuf ans qui n'a donné que son prénom, Kalina.

"Certains enfants sont mieux informés que d'autres. Et oui, ils ont des opinions très fortes contre la Russie, ce qui est compréhensible. Ils ont dû quitter leur maison", a-t-elle déclaré.

Bien qu'il ait été difficile de gérer l'afflux de nouveaux arrivants, ils se comportent bien et semblent aimer leur nouvelle école, selon Kalina.

"Ce ne sont que des enfants. Ils se comportent comme des enfants - ils jouent aux jeux de ballon, au football et autres, et ils aiment beaucoup dessiner."