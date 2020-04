L'économie US pourrait se contracter de 12% au deuxième trimestre

Cet organisme non-partisan prédit que, une fois assouplies les restrictions imposées en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis pourrait croître de 5,4% au troisième trimestre et rester sur une trajectoire expansionniste jusqu'à la fin de l'année.

Le taux de chômage devrait pour sa part rester au-dessus de 10% tout au long de l'année 2021.

"Au troisième trimestre, l'activité économique devrait augmenter, à mesure que les inquiétudes relatives à la pandémie s'amenuisent et que les autorités nationales et locales assouplissent les directives de confinement, les interdictions de rassemblements et les autres mesures entravant l'activité économique", déclare le CBO.

"Cependant, les défis auxquels sont confrontés l'économie et le marché du travail devraient perdurer un certain temps."

(Lisa Lambert et Susan Heavey; version française Bertrand Boucey)