La plus grande économie d'Europe a enregistré une croissance de 0,2 % en glissement trimestriel et de 3,8 % en glissement annuel, corrigée des effets de prix et de calendrier, a déclaré l'Office fédéral des statistiques. Un sondage Reuters avait prévu une croissance de 0,2 % et de 3,7 %, respectivement.

"Malgré les conditions économiques mondiales difficiles, l'économie allemande a commencé l'année 2022 avec une légère croissance", a déclaré Georg Thiel, président de l'office des statistiques.