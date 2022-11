La plus grande économie d'Europe a connu une croissance de 0,4 % en glissement trimestriel et de 1,3 % en glissement annuel, corrigée des effets de prix et de calendrier, a déclaré l'office fédéral des statistiques.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que l'économie progresse de 0,3 % au troisième trimestre en glissement trimestriel.