Selon l'institut économique allemand IW, l'économie allemande stagnera en 2024, malgré un début d'année plus fort que prévu, et restera à la traîne par rapport à ses homologues européens.

L'industrie manufacturière et le secteur de la construction en particulier restent coincés dans la récession, selon les dernières prévisions de l'IW, que Reuters est le premier à rapporter et qui seront publiées plus tard dans la journée de mercredi.

La consommation sera le seul point positif, car elle se redressera à mesure que l'inflation diminuera.

"Ce n'est pas suffisant pour une véritable reprise. En plus de la consommation, les investissements doivent enfin démarrer", a déclaré Michael Groemling, économiste chez IW. "D'énormes lacunes (en matière d'investissement) se sont maintenant développées.

L'investissement est déprimé en raison de la situation géopolitique et des taux d'intérêt élevés qui rendent le financement plus onéreux.

L'économie allemande s'est contractée de 0,2 % l'année dernière, soit la plus faible performance parmi les grandes économies de la zone euro, en raison des coûts élevés de l'énergie, de la morosité des commandes mondiales et des taux d'intérêt record.

L'IW prévoit une croissance de 0 % pour la plus grande économie européenne cette année, ce qui la place à la traîne par rapport à la France, à l'Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui devraient tous enregistrer une croissance.

Au début de l'année, l'Allemagne a évité la récession en enregistrant une croissance de 0,2 % au premier trimestre par rapport au trimestre précédent en termes ajustés. Au dernier trimestre 2023, l'économie s'est contractée de 0,5 %.

Le gouvernement allemand prévoit une croissance du PIB de 0,3 % cette année.

"Ce qu'il faut, c'est un coup de pouce politique qui améliore la situation des entreprises", a déclaré M. Groemling. "Si rien ne change, nous continuerons à gaspiller notre potentiel.

Selon les estimations de l'IW, le commerce extérieur restera faible et ne stimulera guère l'économie cette année.

Le taux de chômage en Allemagne devrait passer de 5,7 % en 2023 à 6 % en moyenne pour l'année, selon l'IW.

"Malgré le nombre record de 46 millions de personnes employées en moyenne en 2024, les effets de la faiblesse économique sur le marché du travail en Allemagne deviennent de plus en plus visibles", a ajouté M. Groemling.