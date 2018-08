L'économie allemande en croissance plus forte que prévu au 2e trimestre

L'Allemagne a connu sur la période avril-juin une croissance économique de 0,5%. Sur un an, la croissance du PIB a été de 2,3% non corrigée des variations saisonnières et de 2,0% corrigée. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne une croissance de 0,4%. Sur un an, ils attendaient +2,5% non corrigée des variations saisonnières et +2,1% corrigée.

Destatis a aussi revu en hausse son estimation de croissance du premier trimestre, à +0,4% contre +0,3% annoncé auparavant.

