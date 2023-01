L'économie allemande plus résistante que prévu, selon la Bundesbank

L'Allemagne, qui dépend fortement du gaz russe, était largement attendue pour subir une récession cette année, une perspective qui pesait sur l'ensemble de la zone euro de 20 nations.

"La croissance du produit intérieur brut devrait avoir grossièrement stagné au dernier trimestre de 2022, ce qui dépasse les prévisions antérieures", a déclaré la Bundesbank. "Les données publiées récemment ont été globalement meilleures que ce qui avait été prévu dans les projections de décembre."

Les prix du gaz naturel basés sur le marché ont chuté de plus de moitié depuis début décembre, car la consommation reste faible en raison des températures douces et l'Europe parvient à trouver plus de gaz sur le marché que prévu.

Les subventions gouvernementales visant à atténuer la douleur des coûts énergétiques élevés pour les ménages et les entreprises ont également contribué à soutenir la confiance et la consommation, a ajouté la Bundesbank.

Les données du PIB du premier trimestre pour la zone euro sont publiées le 31 janvier et, alors que les projections officielles prévoient une légère contraction, les économistes et les décideurs politiques ont récemment fait valoir que le chiffre pourrait même être positif, suggérant que même si la croissance est faible, une récession pourrait être évitée.